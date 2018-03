Repolonizacja Stoczni Gdańskiej. Jest porozumienie

Stocznia Gdańska, czyli kolebka „Solidarności”, wróci w polskie ręce. Agencja Rozwoju Przemysłu zawarła porozumienie na temat głównych warunków przejęcia udziałów w spółce z jej ukraińskim właścicielem.

Negocjacje trwały od stycznia. „Pierwszy, najważniejszy etap negocjacji dotyczących zakupu przez ARP należącej do ukraińskiego inwestora Stoczni Gdańsk i spółki GSG Towers zakończył się. 28 marca" – ogłosiła Agencja.



Negocjacje dotyczyły złożonej oferty zakupu Stoczni Gdańsk i Spółki GSG Towers, producenta wież dla elektrowni wiatrowych. Porozumienie oznacza, że strony ustaliły kluczowe warunki transakcji i harmonogram dojścia do przekazania ARP kontroli nad spółkami.



„Złożona przez ARP oferta zakupu ma charakter rynkowy” – podkreślono w komunikacie. Do sfinalizowania transakcji wymagana będzie m.in. pozytywna decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: „Teleexpress extra”, Money.pl

ARP deklaruje, że chce właściwie wykorzystać potencjał obu firm i doświadczenie pracowników. „Priorytetem biznesowym jest ustabilizowanie sytuacji i docelowo zapewnienie obu spółkom stabilnego, długoterminowego rozwoju na konkurencyjnym rynku stoczniowym oraz w obszarze morskiej energetyki wiatrowej” – zaznaczono.