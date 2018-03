„Największe wydarzenie w historii świata. Niewierzących, ateistów też to dosięga”

– To jest dzień męki Pana Jezusa, największe wydarzenie w historii świata i człowieka, dzięki któremu jesteśmy tym, kim jesteśmy. Nawet niewierzący, nawet ateiści, przecież ich to też dosięga. Z punktu widzenia Zbawienia, które dokonało się w Jezusie, cały świat, wszystko zostało odkupione. A więc jest jakaś nowa perspektywa, nowe życie – mówił w wielkopiątkowym programie „O co chodzi” ks. prof. Witold Kawecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Drugi z gości programu, Jakub Jałowiczor („Gość Niedzielny”), wskazał na wartość tradycyjnej, ludowej religijności, która „może wspierać przeżywanie Wielkiego Piątku”.