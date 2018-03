Babiogórski niedźwiedź wybudził się ze snu. „Ratownik zobaczył tylko jego zad”

Na sporej wielkości niedźwiedzia brunatnego natknął się w piątek podczas wędrówki po Babiej Górze jeden z ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR. – Pomimo zimowej aury zwierzę jest już aktywne – poinformował przyrodnik z Babiogórskiego Parku Narodowego Maciej Mażul.

– Niedźwiedź wyczuł człowieka i oddalał się. Ratownik Tomasz Kozina zobaczył tylko jego zad. Osobnik był jednak dość duży; już dorosły – powiedział Mażul.



Ratownik zrobił zdjęcia bardzo wyraźnych tropów drapieżnika, pozostawionych w śniegu. Są wielkości stopy dorosłego człowieka. Babiogórski Park Narodowy opublikował fotografie na swoim profilu facebookowym.



Mażul przypomniał, że niedawno przyrodnicy zauważyli tropy niedźwiedzia także po słowackiej stronie góry. – Rewir niedźwiedzia, po którym się porusza, jest znacznie większy niż sama tylko Babia Góra – dodał.





źródło: pap

Niedźwiedź brunatny jest największym drapieżnikiem żyjącym w polskich lasach. Waży do 250-300 kg. Żyje średnio 20-25 lat. W Polsce jest pod całkowitą ochroną.W wyższych partiach Babiej Góry utrzymuje się zimowa aura. Przy schronisku na Markowych Szczawinach leży ok. 70 cm zmrożonego śniegu. W piątek rano utrzymywał się tam dwustopniowy mróz.Na szczycie Babiej Góry wciąż leży ponad 1,3 m śniegu. Na północnych stokach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przy dużym obciążeniu przede wszystkim na stromych stokach. Raczej nie zejdą one samorzutnie.