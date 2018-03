Chińska stacja kosmiczna spadnie w ten weekend. Nie wiadomo... gdzie to nastąpi

Fragmenty chińskiej stacji badawczej Tiangong-1 („Niebiański Pałac”) spadną na Ziemię w sobotę lub w niedzielę – przewidują międzynarodowe agencje badawcze. Nie jest jasne, gdzie to nastąpi. Chińskie władze deklarują, że w razie potrzeby natychmiast skontaktują się z władzami kraju, na terenie którego mogłyby spaść elementy 8-tonowej konstrukcji.

Trzynaście agencji lotów kosmicznych pod przewodnictwem Europejskiej Agencji Kosmicznej śledzi trajektorię lotu Tiangong. Specjaliści próbują przewidzieć jej zachowanie po przeniknięciu do atmosfery.



„Niebiański Pałac”, jak nazwali swoją stację badawczą chińscy naukowcy, ma ponad 10 metrów długości i waży ponad 8 ton. Stacja funkcjonowała w przestrzeni kosmicznej od 2011 roku i gościła na pokładzie sześciu astronautów. Obiekt miał być sprowadzony za pomocą silników sterujących do Oceanu Południowego, jednak w 2016 roku naukowcy stracili z nim kontakt.

Farewell, Tiangong-1! China's first space lab #Tiangong-1, launched in September 2011, will re-enter the atmosphere and burn up during failling between March 31 and April 4, 2018: China's manned space engineering office, Mon pic.twitter.com/JtB7JtJw3G — People's Daily,China (@PDChina) March 26, 2018

Richard Crowther, inżynier z Brytyjskiej Agencji Lotów Kosmicznych powiedział BBC, że to jeden z największych niekontrolowanych obiektów, które wracają na Ziemię. Podkreślił, że naukowcy oczekują, że większość elementów spali się w momencie wchodzenia w atmosferę, a pozostałe fragmenty – z dużym prawodpodobieństwem – wpadną do oceanu.Chińskie władze deklarują, że w razie potrzeby natychmiast skontaktują się z władzami kraju, gdzie może dojść do upadku fragmentów stacji. Pozostają też w ścisłym kontakcie z ONZ-owską agencją kosmiczną.

Jak spadająca gwiazda



Osoba, która będzie miała to szczęście, że spojrzy na niebo w chwili spadania stacji, zobaczy świecący punkt. Będzie on przypominał spadającą gwiazdę, czyli meteor, z tym że będzie leciał wolniej. Zjawisko będzie trwało kilka minut.



Oczekuje się, że obiekt osiągnie prędkość 27 000 km na godzinę. Pozostałe po częściowym spaleniu się stacji fragmenty prawdopodobnie rozsypią się na znacznym obszarze. Eksperci uspokajają, że ryzyko wypadku jest niewielkie. – W całej historii lotów kosmicznych spadło 13 tys. ton sprzętu kosmicznego. Zgłoszono pojedynczy wypadek – uspokaja Holger Krag, dyrektor Biura do spraw Odpadów Kosmicznych.

This Chinese space lab could plummet back to earth as early as Saturday https://t.co/Tfn0lGXXXp pic.twitter.com/o7jyh0A1f1 — CNN (@CNN) March 30, 2018