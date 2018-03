Recepta bez wizyty. Prezydent podpisał ustawę o e-receptach

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą m.in. możliwość wystawienia e-recept bez osobistego badania pacjenta, po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Celem regulacji jest wdrożenie e-recepty - jednej z kluczowych e-usług, stanowiącej element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce, odbywającego się w ramach projektu Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, tzw. P1.



E-recepta wkrótce każdym gabinecie



Pilotaż e-recepty od połowy lutego odbywa się w Siedlcach i Skierniewicach. Trwa testowanie oprogramowania, a od maja planowane jest wystawianie pierwszych e-recept dla pacjentów z tych miast.



Ministerstwo Zdrowia planuje, że rozwiązania do końca roku powinny zacząć obowiązywać we wszystkich aptekach w Polsce, a od 1 stycznia 2020 r. elektroniczne recepty mają być już wystawiane w każdym gabinecie medycznym.



Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że wprowadzenie e-recept przyniesie wiele korzyści zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Pacjenci recept nie zgubią lub przypadkowo nie zniszczą, nie będzie już też problemów z nieczytelnie wypisanymi receptami lub np. brakiem pieczątki lekarza. Jeśli lekarz przepisze kilka leków, pacjent będzie mógł bez problemu wykupić część w jednej aptece, a pozostałe w innej(np. gdy w jednej nie będzie wszystkich potrzebnych leków).





Konto w serwisie internetowym



Pacjenci historię wystawionych e-recept będą mogli sprawdzić w swoim koncie w serwisie internetowym. W systemie będzie także informacja, czy recepta została zrealizowana. Zdaniem MZ, docelowo może to być pomocne w monitorowaniu terapii pacjentów przewlekle chorych (za ich zgodą) – jeśli pacjent nie wykupuje leków, będzie możliwość wysłania mu przypomnienia, że skuteczność terapii zależy od ich przyjmowania.



Dostęp do historii recept



Pacjenci będą również mogli upoważnić bliskich do dostępu do historii recept. Takie rozwiązanie przygotowano przede wszystkim z myślą o seniorach - dzięki temu dzieci lub wnuki będą mogły sprawdzić, czy starsza osoba wykupiła leki, a w razie potrzeby także receptę zrealizować.





Profil zaufany ePUAP



Nowelizacja wprowadza też dodatkowy – obok podpisu kwalifikowalnego i profilu zaufanego ePUAP – sposób podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej: poprzez wykorzystanie, wytworzonego na potrzeby podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich, sposobu potwierdzania pochodzenia i integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



Nowela modyfikuje ponadto zasady podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, wystawiania zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, a także wystawiania, realizacji i kontroli recept oraz sprawozdawczości aptek do Narodowego Funduszu Zdrowia.