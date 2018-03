„To może kosztować kogoś życie”. Wyciekła tajna notatka menedżera Facebooka

Gwałtowny wzrost popularności Facebooka zaskoczył wielu, ale menedżerowie firmy wiedzieli, że skala zjawiska będzie ogromna. W czwartek wyciekła szokująca tajna notatka Andrew „Boz” Boswortha, która wskazuje, że serwis społecznościowy nie przebierał w środkach, żeby odnieść sukces.

Bosworth, obecnie szef działu sprzętowego firmy, chciał w czerwcu 2016 zwrócić uwagę współpracowników na „brzydką prawdę” o zwiększaniu zasięgów postów. „Może ktoś dzięki nam znajdzie miłość. Może nawet uratuje kogoś przed samobójstwem. Więc łączymy ludzi” – wskazywał.



Menedżer przyznał, że działania firmy mogą mieć „negatywne konsekwencje”. „Może nawet kosztować kogoś życie, przez narażenie go na nękanie. Może ktoś zginie w ataku terrorystycznym skoordynowanym dzięki użyciu naszych narzędzi. Ale my wciąż łączymy ludzi” – przekonywał.



„Brzydka prawda jest taka, że tak głęboko wierzymy w ideę łączenia ludzi, że zaczynamy uznawać wszystko, co nam to umożliwia, za z gruntu dobre. To chyba jedyny obszar, w którym liczby bezpośrednio odnoszą się również do nas” – tłumaczył Bosworth.



W jego ocenie, działalność firmy jest usprawiedliwiona. „Wszystkie wątpliwe praktyki importowania kontaktów. Wszystkie subtelne podpowiedzi dla użytkowników, którzy dzięki nim wyszukają więcej znajomych. Ogrom wysiłków, by ludzie częściej się ze sobą komunikowali. Pewnego dnia będziemy musieli wykonać to wszystko w Chinach. Dosłownie wszystko” – argumentował.

Bez hamulców



Zagraniczne media wskazały, że notatka oznacza, iż Facebook nie jest w stanie cofnąć się przed niczym, byle zdobyć nowych użytkowników i utrzymać starych. Ma się to odbywać, nawet jeżeli ktoś miałby stracić z tego powodu życie.



Po opublikowaniu notatki Bosworth opublikował oświadczenie, w których dowodził, że nie to miał na myśli. „Celem tej notatki, podobnie jak i innej wewnętrznej korespondencji, było wyciągnięcie na światło dzienne tematów, które zasługiwały na poważniejszą dyskusję” – skomentował.



Sam szef społecznościowego giganta Mark Zuckerberg zapewnia, że nie zgadzał się z tezami menedżera. „»Boz« jest utalentowanym liderem, który mówi wiele prowokacyjnych rzeczy. Z tą wypowiedzią mocno nie zgadzało się wiele osób w Facebooku, w tym ja. Nigdy nie wierzyliśmy, że cel uświęca środki” – zapewnił.

źródło: Buzzfeed.com, Tabletowo.pl

„Zdajemy sobie sprawę, że łączenie ludzi nie jest wystarczające samo w sobie. Musimy również pracować nad tym, by ich do siebie zbliżać. Nasze podejście do sprawy było widoczne w naszych działaniach już w ubiegłym roku” – przekonywał.Tym niemniej wyciek tajnej notatki dodatkowo osłabił pozycję Facebooka, który był krytykowany od wyborów prezydenckich w USA za manipulowanie treściami i wpływanie na preferencje wyborcze swoich użytkowników. Kolejny skandal wybuchł ostatnio, gdy okazało się, że firma udostępniała poufne dane użytkowników firmie Cambridge Analytics, która nielegalnie miała wpływać na sytuację polityczną w wielu krajach.