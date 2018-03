Wielka Brytania: Następca tronu apeluje o zaprzestanie prześladowań religijnych

O zaprzestanie prześladowań religijnych zaapelował następca brytyjskiego tronu, książę Karol w swym pierwszym w historii orędziu wielkanocnym. Dotychczas jedynie królowa Elżbieta II nagrywała orędzia na Boże Narodzenie.

Książę podkreślił, że nie można zapominać, także w modlitwie, o prześladowanych za wiarę i uciekających z obawy o swe życie. Wyznał, że nadzieją napawają go wiadomości o tym, że niektórzy wracają do swych ojczyzn.



– Głęboko mnie poruszyła i napełniła pokorą ich naprawdę imponująca odwaga i ich bezinteresowna zdolność do przebaczenia pomimo wszystkiego, co wycierpieli – powiedział Karol. Wskazał na pewne podobieństwa między religiami.

źródło: KAI

– W czasie Wielkanocy wspominamy cierpienia naszego Pana, ale także Jego matkę Maryję i kaźń boleści, jaką znosiła. Maryja zajmuje jedyne w swoim rodzaju i znaczące miejsce zarówno w chrześcijaństwie, jak i w islamie. Jest matką naszego Pana i jest wychwalana w Koranie. Wszystkie trzy religie Abrahamowe doświadczały i nadal doświadczają goryczy prześladowań, gdy religia wpada w barbarzyński uścisk tych, którzy wypaczają i przeinaczają wiarę – zauważył następca tronu.Podkreślił „hart ducha tych wszystkich, którzy niezależnie od wyznawanej religii są prześladowani za to, że pozostają wierni prawdziwej istocie swej wiary”. Wyraził podziw i wielki szacunek dla tych spośród nich, którzy modlą się za prześladowców „i idąc za przykładem Chrystusa, starają się przebaczać swym nieprzyjaciołom”.– Jezus streszcza Dziesięć Przykazań w dwóch wymaganiach: że powinniśmy kochać Boga i kochać bliźniego jak siebie samego – przypomniał książę, wyrażając nadzieję, że będą one „przewodnikiem i inspiracją” dla wszystkich.