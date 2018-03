Kalibry, jachonty i S-400. „Lotniskowiec Krym” straszy nie tylko Ukrainę

Aneksja Krymu zmieniła militarny układ sił w całym regionie. Rosja nie tylko odepchnęła Ukrainę od Morza Czarnego i szachuje Kijów z kierunku południowego. Militaryzacja półwyspu oznacza też wzrost zagrożenia dla południowej flanki NATO.

Bezprawne zajęcie Krymu wciąż bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu międzynarodowemu - oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini w czwartą rocznicę aneksji ukraińskiego półwyspu przez Rosję. Mogherini zaznaczyła, że „trwająca militaryzacja półwyspu” wpływa negatywnie na bezpieczeństwo w regionie Morza Czarnego. Tego samego dnia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawiciele Ukrainy również alarmowali, że Rosja prowadzi pospieszną militaryzację Krymu, co już zmieniło układ sił w regionie. „Moskwa przekształca Krym w ogromną wojenną bazę” – mówiła przedstawicielka MSZ Ukrainy, podkreślając, że przez ostatnie cztery lata Rosja niemal podwoiła tam swój potencjał wojenny.



Półwysep najeżony bronią



Żeby docenić skalę militaryzacji Krymu, warto przypomnieć, jakimi siłami Rosja dysponowała tutaj przed aneksją. Według danych ukraińskiego wywiadu wojskowego, na początku 2014 roku w skład Floty Czarnomorskiej FR wchodziło ok. 17 000 ludzi, z czego na terytorium Ukrainy – 12 500. Do tego 26 okrętów bojowych, dwa okręty podwodne, 92 bojowe wozy piechoty, 24 systemy artyleryjskie kalibru ponad 100 mm, 59 samolotów bojowych i śmigłowców.



Natychmiast po aneksji półwyspu Rosjanie zaczęli reorganizować stacjonujące już tam jednostki i tworzyć nowe. Czasem przejmowano całe jednostki ukraińskie (większość tych sił poddała się w lutym i marcu 2014 r. bez jednego wystrzału i przeszła na stronę rosyjską), zmieniając jedynie ich nazwy, dowództwo oraz podległość w strukturze. Kolejnym krokiem było rozformowanie lub głęboka restrukturyzacja.

W oparciu o pozostawioną przez Ukraińców infrastrukturę Rosjanie zaczęli też tworzyć szereg nowych ośrodków szkoleniowo-badawczych. W grudniu 2014 r. minister obrony Siergiej Szojgu ogłosił utworzenie „samodzielnej grupy wojsk” na Krymie. Trzy i pół roku później – według ustaleń Kijowa – na okupowanym półwyspie rozmieszczonych było niemal 23 tys. żołnierzy, 30 okrętów bojowych, 5 okrętów podwodnych, 106 systemów artyleryjskich, 120 środków obrony przeciwlotniczej, 583 bojowe pojazdy opancerzone, 58 śmigłowców bojowych, 113 samolotów bojowych, 30 czołgów, 56 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 16 nabrzeżnych systemów rakietowych. Czołgów i pojazdów opancerzonych przybyło więc ponad sześciokrotnie, artylerii cztery razy więcej, lotnictwa dwukrotnie.

Siły rosyjskie na Krymie wchodzą w skład Floty Czarnomorskiej (dowództwo w Sewastopolu) oraz 22. Korpusu Armijnego (dowództwo w Symferopolu). Największa koncentracja jednostek lądowych to rejon Sewastopola. Tutaj stacjonują m.in. 810. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej, 127. Samodzielna Brygada Rozpoznania, 15. Samodzielna Brygada Nadbrzeżnej Artylerii Rakietowej. Pozostałe jednostki na Krymie to: 126. Samodzielna Brygada Obrony Wybrzeża (Pieriewalne), 68. Samodzielny Morski Pułk Inżynieryjny (Eupatoria), 8. Pułk Artylerii (Symferopol, Pieriewalne), 1096. Rakietowy Pułk Przeciwlotniczy, 4. Pułk Obrony Radiacyjnej, Chemicznej i Bakteriologicznej. Jeśli chodzi o lotnictwo, to na Krymie stacjonują jednostki tworzące 4. Armię Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej, a także lotnictwo morskie Floty Czarnomorskiej. Najważniejsze lotnicze jednostki na półwyspie to 43. Samodzielny Morski Szturmowy Pułk Lotniczy w Sakach, 318. Samodzielny Mieszany Pułk Lotniczy w miejscowości Kacza, 37. Mieszany Pułk Lotniczy w Gwardiejskim, 38. Myśliwski Pułk Lotniczy w Belbeku, 39. Pułk Śmigłowców w Dżankoj. Wszystkie te jednostki mają w zasięgu cały akwen Morza Czarnego.



Bardzo ważnym elementem w systemie militarnym Krymu jest rozbudowana obrona przeciwlotnicza. W pierwszej kolejności Rosjanie rozmieścili na półwyspie systemy Pancyr-S1. W marcu 2017 pojawił się pierwszy dywizjon systemów obrony przeciwlotniczej S-400 Triumf. W styczniu 2018 ogłoszono, że drugi dywizjon S-400 zostanie rozmieszczony na Krymie w celu ochrony przed ewentualnymi „obiektami w powietrzu” z kierunku Ukrainy, „stanowiącymi zagrożenie dla Krymu”. To oznacza, że już cały Krym znajduje się pod ochroną powietrzną. S-400 mogą niszczyć samoloty, drony, rakietowe pociski sterowane na dystansie do 400 km, zaś balistyczne na dystansie do 60 km. W tym roku jeszcze ma się na Krymie pojawić – w Feodozji – trzeci dywizjon S-400. W marcu 2017 na Krymie pojawił się nowoczesny system walki radioelektronicznej Murmańsk-BN. Jest przeznaczony do „zagłuszania” i „oślepiania” środków rozpoznania przeciwnika na dystansie nawet do 5000 km. W listopadzie 2017 ogłoszono, że do 2020 roku na Krymie powstanie nowa stacja radiolokacyjna Woroneż-DM wchodząca w skład systemu ostrzegania przed atakiem rakietowym (podobna znajduje się w obwodzie kaliningradzkim). Rosjanie zwiększyli też znacząco swoje możliwości radiotechnicznego monitoringu Morza Czarnego, wprowadzając systemy nowego typu Busola-S i Fokus-D. Rosyjskie wyrzutnie rakiet S-400 (fot. REUTERS/Sputnik Photo Agency)

Zgodnie z realizowanym przez Rosję od kilku lat wielkim programem zbrojeniowym, do roku 2020 Flota Czarnomorska ma zostać niemal całkowicie przezbrojona – w maju 2014 r. dowódca rosyjskich sił morskich ogłosił, że Flota Czarnomorska dostanie około trzydziestu okrętów wojennych, okrętów podwodnych i jednostek wsparcia. Ten proces już trwa. W ciągu czterech lat Flota Czarnomorska została uzupełniona sześcioma okrętami podwodnymi, trzema fregatami i dwoma niewielkimi okrętami rakietowymi. Plus dużą liczbą mniejszych jednostek pływających. Siły morskie na Krymie wchodzące w skład Floty Czarnomorskiej składają się z następujących jednostek: 30. Dywizja Okrętów Nawodnych, 11. Brygada Okrętów do walki z okrętami podwodnymi, 197. Brygada Okrętów Desantowych, 41. Brygada Kutrów Rakietowych, 68. Brygada Okrętów Ochrony Rejonu Wodnego, 4. Brygada Okrętów Podwodnych. Rosja skoncentrowała na Krymie wystarczające siły morskie, aby kontrolować akwen wokół półwyspu, ale też zagrażać stale wybrzeżu Ukrainy (potencjalny desant) i wspomagać kontyngent w Syrii.



Zainstalowanie na Krymie rozmaitych systemów rakietowych oznacza, że w zasięgu rosyjskiego uderzenia znalazły się nowe obszary Ukrainy, Mołdawia, część Rumunii i Bułgarii oraz szmat morza. To nie tylko iskandery o zasięgu do 500 km, mogące przenosić głowice jądrowe, ale też środki przeciwokrętowej obrony wybrzeża Krymu. Przede wszystkim są to systemy rakietowe K-300P Bastion-P. Jeden taki system, uzbrojony w samonaprowadzające pociski przeciwskrętowe Onyks, ma w zasięgu ognia ponad 600 km linii brzegowej. Przeciwokrętowe pociski sterowane P-800 Jachont mają z kolei zasięg do 300 km. Oprócz tego, Rosja rozmieściła na półwyspie nabrzeżne systemy rakietowe Bal, które wcześniej znajdowały się nad Morzem Kaspijskim. Dywizjon balów został przebazowany do Sewastopola i włączony w skład 15. Samodzielnej Brygady Nadbrzeżnej Artylerii Rakietowej. Mobilny system Bal jest przeznaczony do kontroli wód terytorialnych, ma na uzbrojeniu dwa typy pocisków rakietowych: o zasięgu 120 km i 260 km.



Do tego dochodzi groźba dyslokacji na Krymie broni atomowej. Na półwyspie szybko znalazły się systemy Iskander, zdolne do przenoszenia głowic jądrowych. Pod koniec 2014 roku Siergiej Ławrow oznajmił, że Rosja ma pełne prawo rozmieścić na Krymie broń nuklearną. Trzy miesiące później sam Putin zasugerował taką możliwość. Zaraz potem, w kwietniu 2015 r., szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin oświadczył, że Moskwa przekształca okupowany półwysep w wielką wojenną bazę przystosowaną do przechowywania broni nuklearnej. W połowie maja o rosyjskich planach rozmieszczenia takiego uzbrojenia na Krymie informował też Ołeksandr Turczynow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Wyrzutnia rakiet Jakchont (fot. tt/@NavyRecognition)

Oczywiście, że Rosja ma prawo do trzymania, jeśli będzie taka potrzeba, swojej broni nuklearnej w dowolnym miejscu na jej terytorium, czyli również na Półwyspie Krymskim (Michaił Uljanow, MSZ Rosji, czerwiec 2015)

W grudniu 2016, występując w Parlamencie Europejskim, lider Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew powiedział, że na półwyspie jest sześć atomowych głowic bojowych. Taka sama informacja znalazła się w raporcie przekazanym przez Ukrainę NATO 8 grudnia 2016. Twardych dowodów, że broń atomowa znajduje się już na Krymie, jednak nie ma. Ale ukraińscy wojskowi mówią, że pewne jest jedno: Rosja systematycznie odbudowuje specjalną infrastrukturę dla dyslokacji broni atomowej. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię powrotu na Krym bombowców dalekiego zasięgu zdolnych przenosić broń atomową. Przed upadkiem ZSRS na półwyspie znajdowały się trzy lotniska, gdzie stacjonowało lotnictwo strategiczne. Dwa (Oktiabrskoje i Gwardiejskoje) po remoncie i modernizacji mogą przyjąć bombowce strategiczne.



„Bańka obronna” i problem NATO



Największym atutem Krymu – z punktu widzenia rosyjskich strategów – jest jego użyteczność jako tzw. bańki obronnej. Co się kryje za tą dziwną nazwą? Tak określa się rejon działania strategii anti-access/area denial (A2/AD), która, mówiąc w skrócie, polega na uniemożliwieniu przeciwnikowi dostępu drogą powietrzną (lub morską) do rejonu działań wojennych dzięki kombinacji systemów rakietowych i radarów. Rosjanie dysponują takimi typami zestawów rakietowych jak S-300, S-400, Buk, Tor, Pancyr, Tunguska. W skład arsenału A2/AD wchodzą też środki walki radioelektronicznej zakłócające łączność przeciwnika oraz zestawy rakietowe w rodzaju iskanderów, dzięki którym można razić również cele naziemne wroga: lotniska, porty, miejsca koncentracji wojsk.



Rosja zbudowała strefę A2/AD wokół Krymu i Cieśniny Kerczeńskiej. Prace nad jej wzmocnieniem przyspieszono po atakach dronów na bazy rosyjskie w Syrii. W styczniu 2018 Rosja rozmieściła nowy dywizjon S-400 w Sewastopolu. Rok wcześniej dywizjon S-400 osłonił wschodnie wybrzeże półwyspu. Chodzi o stworzenie „obszaru wykluczenia” obcych sił nad północnym Krymem i południowymi regionami Ukrainy kontynentalnej. S-400 na Krymie w razie wojny poważnie ograniczą swobodę działania lotnictwa NATO na jego południowej flance. Wykorzystanie instalacji na Krymie znacznie poszerza zasięg rażenia rosyjskich sił obrony powietrznej. Groźne dla NATO są też przeciwskrętowe systemy rakietowe obejmujące zasięgiem rażenia dużą część Morza Czarnego. Rosyjska fregata, wyposażona w wyrzutnie rakiet samosterujących typu Kalibr (fot. tt/@SputnikNewsUS)

Rozbudowa potencjału militarnego Rosji na Krymie ma znaczenie dla Ukrainy i dla czarnomorskich członków NATO. Ma odstraszać Kijów od prób odbicia półwyspu, a w razie wybuchu wojny z Ukrainą szachować od południa ten kraj i odciągać znaczne siły ukraińskie z frontu wschodniego. Przede wszystkim półwysep poważnie ogranicza Ukrainie możliwości wykorzystania Morza Czarnego. Z jednej strony zamyka Morze Azowskie, a w jego głębi ujście Donu i Mariupol z portem będącym bramą na świat dla eksportu produkcji z Donbasu. Budowa mostu przez Cieśninę Kerczeńską tylko umocni to panowanie. Z drugiej strony, od zachodu, wojska na Krymie zagrażają ujściom Dniepru i Dniestru, największych rzek Ukrainy. Wciąż istnieje groźba desantu i uderzenia na Odessę, by potem szybko połączyć się z kontyngentem w Naddniestrzu. Obecność silnej floty rosyjskiej w pobliżu szlaków wiodących z ukraińskich portów, przy utracie większości sił morskich w 2014 r. przez Kijów, oznacza dla Ukrainy de facto brak możliwości przeciwdziałania ewentualnej blokadzie morskiej.



Krym odgrywa ważną rolę w procesie zaopatrywania zgrupowania w Syrii (przystanek na drodze Syryjskiego Ekspresu) oraz ma zapewniać Rosji wojskową dominację w całym regionie Morza Czarnego. Już w listopadzie 2014 r. naczelny dowódca sił NATO w Europie gen. Philip Breedlove ostrzegał, że rosyjskie aktywa militarne na Krymie będą miały efekt „niemal dla całego regionu Morza Czarnego”. Nie tylko dla leżących nad nim trzech krajów członkowskich NATO, ale też państw partnerskich i aspirujących do Sojuszu. Militarna obecność Rosji na Krymie jest ważna ze względu na sąsiedztwo tarczy antyrakietowej w Rumunii. Rosyjska doktryna wojskowa uznaje te instalacje oraz rotacyjną obecność okrętów NATO na Morzu Czarnym za jedne z największych zagrożeń. W lipcu 2015 r. rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło wprost, że baza amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Rumunii będzie jednym z pierwszych i najważniejszych celów ataku w razie wybuchu konfliktu. Ale „lotniskowiec Krym” zagraża nie tylko Rumunii czy Bułgarii. To również łatwiejsza możliwość szybkiego zablokowania połączeń morskich Zachodu z Kaukazem, przede wszystkim aspirującą do NATO Gruzją.