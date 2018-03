MSZ: Rosja wydala czterech polskich dyplomatów

Rosja wydala czterech polskich dyplomatów. Powinni oni opuścić terytorium Rosji do 7 kwietnia – poinformowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Twitterze.

„Ambasador RP w Moskwie został zaproszony do MSZ Federacji Rosyjskiej, gdzie poinformowano go o uznaniu czterech członków polskiego personelu dyplomatycznego za osoby niepożądane na terytorium Rosji” – napisano w komunikacie.



Wydalenie czterech polskich dyplomatów z Rosji jest odpowiedzią na decyzję polskiego MSZ z poniedziałku o wydaleniu czterech rosyjskich dyplomatów z Polski. Jak napisano w oświadczeniu MSZ – jest to gest solidarności z Wielką Brytanią.



Na terenie tego kraju dokonano za pomocą broni chemicznej zamachu na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córkę. O atak Wielka Brytania podejrzewa Rosję.

