Modlić się mimo cierpienia. Polski dokument o losach chrześcijan w Syrii

Od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego na antenach Telewizji Polskiej pojawi się wiele świątecznych propozycji. Dziś, w Wielki Piątek, o godzinie 22:40 w TVP1 zostanie wyemitowany reportaż „Chrześcijanie w Syrii” autorstwa Rafała Stańczaka. Materiał przedstawia warunki, w jakich żyją chrześcijanie w objętej wojną Syrii.

Reportaż ukazuje, jak wielką moc daje ludziom wiara, by trwać mimo głodu i strachu, by modlić się mimo cierpienia. W ruinach domów w Aleppo żyją ci, którzy ocaleli i trwają dzięki wierze w Chrystusa.



W Aleppo, dzięki wsparciu Kościoła, prowadzona jest stołówka, przygotowująca codziennie posiłki dla kilkunastu tysięcy Syryjczyków. Finansowane są także usługi medyczne i zakup sprzętu do szpitali. Kościół pomaga również w odbudowie domów i współfinansuje tzw. miniprojekty na uruchamianie małych firm.

Spotkania z mieszkańcami Aleppo ogromnie wzruszają, między innymi to z dwudziestokilkuletnią dziewczyną, która straciła podczas bombardowania ojca. Codziennie przychodzi do kościoła i modli się o siłę dla siebie i swojej rodziny.