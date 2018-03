Wielkanoc u chińskich katolików kościołów podziemnych

Święta Wielkiej Nocy to szczególnie trudny okres dla chińskich katolików tak zwanych kościołów podziemnych. Nie zgadzają się oni na zwierzchnictwo komunistycznej partii nad kościołem i uznają papieża.

W Wielkim Tygodniu doszło do zatrzymania jednego z nieuznawanych przez chińskie władze katolickich biskupów. Z informacji Polskiego Radia wynika, że do zatrzymania doszło, aby utrudnić posługę kapłańską w najważniejszym tygodniu chrześcijan.



Uznający zwierzchnictwo Watykanu biskup Guo Xijin w Wielkim Tygodniu został zatrzymany na dobę przez chińskie władze. Patrick Poon z hongkońskiego biura Amnesty International powiedział Polskiemu Radiu, że represje spotykają biskupa, gdyż nie chce on odprawiać mszy świętej z kapłanami desygnowanymi przez władze.



– Być może władze chciały zmusić go, aby udał się do Xiamen i tam koncelebrował mszę wraz z biskupem kościoła podporządkowanego władzom – mówił Poon.

#wieszwiecej Polub nas

Sytuacja chińskich katolików zdaniem przedstawiciela Amnesty International pogarsza się. – Od 2016 r. obserwujemy kampanię usuwania krzyży z budynków, w których dotychczas odbywała się działalność religijna – podkreślił Poon.



W Chinach istnieje oficjalny katolicki kościół patriotyczny, który nie uznaje zwierzchnictwa Watykanu oraz tzw. kościoły podziemne, których wierni uznają papieża za głowę Kościoła. Represje wobec tych ostatnich nasiliły się, mimo informacji o możliwym porozumieniu Watykanu z Pekinem, w kwestii zasad wyświęcania biskupów kościoła katolickiego.