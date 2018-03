Poznańska policja zatrzymała kontrowersyjnego youtubera „Gurala”. Mężczyzna jeszcze w piątek ma usłyszeć zarzuty dotyczące m.in. namawiania nieletnich dziewczynek do rozbierania się przed kamerą internetową.

O zatrzymaniu mężczyzny poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.



– Mężczyzna został zatrzymany w czwartek w godzinach popołudniowych w Poznaniu przez policjantów z komisariatu Poznań Północ. Dziś ma dojść do przesłuchania mężczyzny i przedstawienia mu zarzutów. Materiał dowodowy wskazuje na to, że popełnił on szereg różnych skrajnie kontrowersyjnych przestępstw i wykroczeń, które w naszej ocenie, w ocenie prokuratorów, zasługują na zarzuty i odpowiedzialność przed sądem – powiedział Borowiak.

źródło: pap

Jak tłumaczył, mężczyzna usłyszy najprawdopodobniej od prokuratora zarzuty dotyczące gróźb karalnych, namawiania do nienawiści, namawiania do popełnienia przestępstwa i namawiania nieletnich dziewczynek do rozbierania się przed kamerkami internetowymi.W zeszłym tygodniu Radio Poznań wyemitowało cykl materiałów o wulgarnych transmisjach „Gurala”, w których – jak podaje radio – „molestował i lżył swoich widzów, wśród których były osoby niepełnoletnie”.Ostatecznie YouTube zablokował kanał „Gurala”. On sam winą za decyzję serwisu obarczał „zawistną konkurencję i media”. Przed zamknięciem kanału „Gural” miał około 250 tys. subskrybentów, czyli stałych widzów.