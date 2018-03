Policja zatrzymała kontrowersyjnego youtubera. „Gural” usłyszał zarzuty

Zarzuty nawołania do nienawiści usłyszał w piątek Grzegorz G., kontrowersyjny youtuber o pseudonimie „Gural”. Mężczyźnie grozi do dwóch lat więzienia. Po uzupełnieniu materiału dowodowego, m.in. o zeznania poszkodowanych, zarzuty mają zostać uzupełnione. „Gural” miał namawiać nieletnie dziewczyny do rozbierania się przed kamerkami internetowymi.

Grzegorz G. został zatrzymany przez policję w czwartek w godzinach popołudniowych w Poznaniu. W piątek youtuber, który na swoim kanale namawiał m.in. nieletnie dziewczynki do rozbierania się przed kamerą internetową, został przesłuchany.



– Mężczyźnie przedstawiono zarzuty nawoływania do nienawiści. Zdecydowano także o objęciu go dozorem policyjnym oraz poręczeniem majątkowym. Dodatkowo na mężczyznę nałożono zakaz wystąpień publicznych w Internecie – powiedział Borowiak. Grzegorzowi G. grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.



Jak dodał Borowiak, po uzupełnieniu materiału dowodowego m.in. o przesłuchanie poszkodowanych, zarzuty mają zostać uzupełnione. Wówczas „Gural” poza nawoływaniem do nienawiści może usłyszeć także zarzuty dotyczące gróźb karalnych, namawiania do popełnienia przestępstwa czy namawiania nieletnich dziewczynek do rozbierania się przed kamerkami internetowymi.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Sprawę youtubera nagłośnił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W ubiegłym tygodniu Radio Poznań wyemitowało cykl materiałów o wulgarnych transmisjach „Gurala”, w których – jak podaje radio – „molestował i lżył swoich widzów, wśród których były osoby niepełnoletnie”. Ostatecznie serwis YouTube zablokował kanał „Gurala”, a youtuber winą za decyzję serwisu obarczał „zawistną konkurencję i media”.„Gural” należał do nurtu tak zwanych „patostreamerów”, czyli youtuberów, którzy wykorzystują serwisy wideo do prezentowania patologicznych zachowań. Przed zamknięciem jego kanału „Gural” miał około 250 tys. subskrybentów, czyli stałych widzów.