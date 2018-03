Chciał okraść pocztę, więc sam siebie nadał w paczce

Mieszkaniec Dniepra schował się do drewnianej skrzyni i poprosił znajomego o nadanie jej pocztą. W trakcie transportu samochodem pocztowym wyszedł z paczki i okradł inne przesyłki. Właśnie usłyszał wyrok.

Trzy lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata – taki wyrok usłyszał mieszkaniec ukraińskiego Dniepra, który w zaskakujący sposób napadł na transport pocztowy.



Plan wprowadził w życie pod koniec zeszłego roku. Mężczyzna schował się do drewnianej skrzyni i poprosił znajomego o nadanie jej pocztą do oddalonego o 250 km Charkowa.



W trakcie transportu pocztowym samochodem ciężarowym wyszedł ze skrzyni i splądrował inne paczki. Znalazł tam m.in. laptop, zegarek i telefon komórkowy. Potem razem z łupem powrotem wszedł do skrzyni.



Wpadł na stacji docelowej, gdzie odkryli go pracownicy poczty.

Sąd uznał, że mężczyzna winny jest próby kradzieży sprzętu elektronicznego. Jednak zawiesił mu karę ze względu na to, że utrzymuje nieletnie dziecko oraz ma dobrą opinię wśród znajomych i sąsiadów.