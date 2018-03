Turcy, Kurdowie, Libańczycy. Wielka bitwa na maczety na ulicach Duisburga [WIDEO]

W Duisburgu, w nocy z wtorku na środę, w rejonie Altmarkt, doszło do regularnej bitwy na maczety, pałki teleskopowe i inne niebezpieczne narzędzia pomiędzy Turkami, Kurdami i Libańczykami. W mieście ogłoszono stan wyjątkowy.

W bójce wzięło udział ok. 60 mężczyzn uzbrojonych w noże, maczety, i pałki sprężynowe. Wezwana na miejsce policja została obrzucona różnymi przedmiotami. Dopiero gaz łzawiący pomógł opanować sytuację.



Aresztowano ok. 50 uczestników zajścia. Po krótkim czasie wypuszczono 30 z nich.



Rzecznik policji powiedział, że nikt z zatrzymanych nie chciał powiedzieć, co spowodowało bójkę. W Niemczech jest to normą w sporach, które wybuchają między przedstawicielami przybyłych do Niemiec mniejszości.



Funkcjonariusze poinformowali, że nie jest to pierwszy tego typu przypadek w mieście, gdzie coraz częściej dochodzi do starć różnych grup etnicznych.



Konflikty na ulicach niemieckich miast są coraz częstsze i najczęściej maja one swoje źródła na bliskim wschodzie.

źródło: brde

Wydarzenie z Duisburga zarejestrował internauta, który chce pozostać anonimowy.