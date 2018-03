Triduum Paschalne i Wielkanoc w TVP

Na czas Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych, Redakcja Audycji Katolickich TVP przygotowała dla widzów transmisje najważniejszych uroczystości z udziałem papieża Franciszka, a także premiery poruszających filmów dokumentalnych. Jak wyjaśnia kierownik tej redakcji ks. Maciej Makuła SDB, to element misji, polegającej na tym, by „czuć tak, jak odczuwa Kościół w Polsce i na świecie”.

Transmisje wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum i Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego na Placu Świętego Piotra wraz z papieskim błogosławieństwem Urbi et Orbi – to tradycyjne już propozycje Redakcji Audycji Katolickich TVP dla widzów, którzy w okresie Triduum Paschalnego i Wielkanocy chcą łączyć się w modlitwie z papieżem Franciszkiem.



W tym roku na antenie TVP widzowie będą mogli zobaczyć: Orędzie Wielkanocne abpa Grzegorza Rysia i „Historię Zmartwychwstania pisaną piaskiem”. Telewizja zaprezentuje również, premierowo, filmy dokumentalne, których tematyka nawiązuje do tego, czym żyje dziś Kościół w Polsce i na świecie.



Premierowe filmy dokumentalne



Spośród świątecznych premier filmowych ks. Makuła poleca m.in. dokument zatytułowany „Świętokradztwo”, który zostanie wyemitowany w Poniedziałek Wielkanocny.



– Ten dokument opowiada o kradzieży relikwii Krzyża Świętego z Lublina. To bardzo ciekawa historia, opowiedziana w konwencji „kryminału katolickiego”, który do samego końca trzyma w napięciu – wyjaśnia kapłan.



Kolejną z polecanych przez niego produkcji jest 52-minutowy „Gen Miłosierdzia”, jest to opowieść o św. bracie Albercie, przygotowana z okazji obchodzonego w 2016 r. w Kościele w Polsce roku poświęconego temu świętemu.



Ksiądz Maciej poleca również dokument „Samotny w sercu dżungli”, opowieść o salezjańskim misjonarzu, pracującym wśród Indian. – To najnowsza, ukończona niedawno produkcja. Nasi reporterzy przez kilka tygodni towarzyszyli z kamerą misjonarzowi o. Józefowi Kamzie, który, niczym pierwsi apostołowie, ewangelizuje pływając łodzią z wioski do wioski. Ten obraz z pewnością zaciekawi polskiego widza i zachęci do wolontariatu misyjnego i wyjazdu na misje – mówi ks. Makuła.



Widzowie TVP obejrzą też w święta krótki, ale poruszający reportaż poświęcony obecnej sytuacji chrześcijan w Syrii. – Nie jest to reportaż, który w oczywisty sposób podpowiada, jak pomóc, ale który wzbudza emocje i zastanowienie, jak zachować się wobec tragicznej sytuacji naszych braci na tych terenach – zapowiada kierownik Redakcji Audycji Katolickich.

Oprócz premierowych emisji filmów dokumentalnych, Redakcja Audycji Katolickich TVP kontynuuje emisję 10 programów, choć wraz z wiosenną ramówką zmieniły się godziny emisji części z nich.– Zmieniliśmy pory emisji naszych programów na bardziej korzystne dla widzów. Przykładem jest program familijny „Rodzinny Ekspres”, emitowany w sobotę przed południem, a nie, jak wcześniej, w piątek, kiedy większość osób jest w pracy. Dedykowane dzieciom „Ziarno” przenieśliśmy na nieco późniejszą porę w niedzielny poranek, tak, aby nasi najmłodsi widzowie mogli się wyspać – wyjaśnia ks. Makuła.

Redakcja Audycji Katolickich TVP przygotowuje kolejne propozycje dla widzów, nawiązujące do bieżących wydarzeń w Kościele. We współpracy z OTV Kraków powstaje film poświęcony służebnicy Bożej Hannie Chrzanowskiej, który zostanie wyemitowany z okazji jej beatyfikacji 28 kwietnia.



Katolicka redakcja TVP przygotowuje się również do relacjonowania kanonizacji papieża Pawła VI zaplanowanej na 28 października, a także Synodu Biskupów nt. młodzieży i przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie.



40-lecie wyboru Jana Pawła II



Tematem, który będzie coraz bardziej obecny w telewizyjnych audycjach, jest 40-lecie wyboru Jana Pawła II i trzyletnie przygotowanie do setnej rocznicy jego urodzin. Z tej okazji w TVP powstaje 12-odcinkowy cykl dokumentalny, zawierający wspomnienia i częściowo niepublikowane materiały archiwalne związane z postacią i nauczaniem papieża Polaka. Cykl będzie emitowany od 15 kwietnia, w każdą niedzielę przed południem.



– Naszą misją jest czuć tak, jak odczuwa Kościół w Polsce i na świecie. Podejmujemy te tematy, które są obecne w publicznej debacie i potrzebują komentarza Kościoła. To m.in. temat ochrony życia ludzkiego, czy obecności młodzieży w Kościele. Czynimy to także za pośrednictwem kilkunastu kanałów w mediach społecznościowych, które cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Ta działalność ma coraz ważniejszą rolę w naszej pracy ewangelizacyjnej – wyjaśnia ks. Makuła.



10 programów emitowanych regularnie na czterech kanałach TVP



Na propozycje Redakcji Audycji Katolickich składa się 10 programów emitowanych regularnie w pasmach czterech anten TVP. Najwięcej, bo aż sześć propozycji, widzowie mogą znaleźć w telewizyjnej „Jedynce”.



TVP 1 proponuje: niedzielny magazyn publicystyczny „Między Ziemią a Niebem” i transmisję cotygodniowej modlitwy Anioł Pański z udziałem Ojca Świętego, program dla dzieci „Ziarno”, młodzieżową audycję „Studio Raban”, „Rodzinny Ekspres” i cotygodniową transmisję Mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

źródło: KAI

TVP 2 proponuje widzom dwa programy: „Słowo na Niedzielę" i „Coś dla Ciebie".Na antenie TVP Info kontynuowana jest emisja programu informacyjnego „Kościół z bliska", który obecnie przygotowywany jest pod kierunkiem Redakcji Audycji Katolickich TVP.