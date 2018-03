Naukowcy odkryli nowy narząd w ciele człowieka. Chroni inne organy

Zespół naukowców z NYU School of Medicine, University of Pennsylvania oraz Mount Sinai Beth Israel Medical Center na łamach „Scientific Reports” z Nowego Jorku odkrył nowy organ w naszym ciele. Interstitium wcześniej uznawany był za zbitą tkankę łączną. Teraz ma być rewolucją w walce z rakiem.

Naukowcy odkryli, że jest to struktura wypełniająca miejsce wewnątrz tkanek, wypełniona płynem i jego elementy łączą się ze sobą w całym ciele ludzkim - pisze brytyjski „Daily Mail”.



Organ stanowi ok. 16 proc. masy ciała i 20 proc. jego objętości. Został odkryty w 2015 r. w Beth Israel Medical Center za pomocą technologii obrazowania, która określana jest jako laserowa endomikroskopia konfokalna.

