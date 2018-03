Kryminalni zlikwidowali domową plantację wartą prawie ćwierć miliona

Zachodniopomorscy policjanci namierzyli nielegalną uprawę w małej miejscowości w okolicach Goleniowa. Przejęli ponad 4 kg narkotyków i 87 krzewów konopi. Właściciel posesji został aresztowany na trzy miesiące.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustali, że w małej podgoleniowskiej miejscowości najprawdopodobniej znajduje się uprawa konopi indyjskiej. Po przeszukaniu zabezpieczyli 87 krzewów konopi i zatrzymali właściciela posesji.



Znalezione zostały pojemniki i reklamówki z dużą ilością suszu roślinnego – prawdopodobnie marihuaną. Również opakowania z nasionami, kilka młynków ręcznych i sprzęt służący do uprawy roślin jak: lampy grzewcze, agregat, wentylatory i namioty itp.



Kryminalni w sumie skonfiskowali ponad 4 kg 700 g marihuany, a wartość przejętego przez nich sprzętu do hodowli konopi indyjskiej i nasiona tej roślinny szacowany jest na ok. 80 tys. zł.

źródło: zachodniopomorska.policja.gov.pl

Właściciel plantacji został zatrzymany; usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i nielegalnej uprawy konopi indyjskich. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie, gdzie został przesłuchany przez prokuratora.We czwartek skierowano do Sądu Rejonowego w Goleniowie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.