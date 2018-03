„Symboliczne, że Tusk – cesarz Europy – reaguje na jedno z setek postępowań”

– Nie wyobrażam sobie, aby Donald Tusk nie wiedział o tym, co robią jego ministrowie i wiceministrowie – powiedział w „Minęła 8” Dominik Tarczyński z PiS. – Pan K. po prostu zwyczajnie ograniczał kontrole – stwierdził Marek Jakubiak z Kukiz’15. Zdaniem Pawła Kobylińskiego z Nowoczesnej trzeba też że sprawdzić, jak to się stało, że takie a nie inne przepisy były przegłosowywane przez Sejm. Politycy komentowali w ten sposób zatrzymanie byłego ministra rządu Donalda Tuska Jacka Kapicy i komentarz byłego premiera do tego zatrzymania.