„Symboliczne, że Tusk – cesarz Europy – reaguje na jedno z setek postępowań”

– Nie wyobrażam sobie, aby Donald Tusk nie wiedział o tym, co robią jego ministrowie i wiceministrowie – powiedział w „Minęła 8” Dominik Tarczyński z PiS. – Pan K. po prostu zwyczajnie ograniczał kontrole – stwierdził Marek Jakubiak z Kukiz’15. Zdaniem Pawła Kobylińskiego z Nowoczesnej trzeba też że sprawdzić, jak to się stało, że takie a nie inne przepisy były przegłosowywane przez Sejm. Politycy komentowali w ten sposób zatrzymanie byłego ministra rządu Donalda Tuska Jacka Kapicy i komentarz byłego premiera do tego zatrzymania.

Goście „ Minęła 8” komentowali zarzuty dla byłego wiceministra finansów w rządzie PO-PSL oraz reakcję Donalda Tuska, który na Twitterze napisał: „Kiedy Jacek Kapica bezkompromisowo walczył jako minister w moim rządzie z przestępcami, też był atakowany podłymi metodami. Nie poddał się wtedy, nie podda się dzisiaj”.



– Nie wyobrażam sobie, aby Donald Tusk nie wiedział o tym, co robią jego ministrowie i wiceministrowie, czyli de facto najbliżsi ludzie z rządu. Jeżeli nie wiedział, to nie był premierem, tylko figurantem – powiedział Dominik Tarczyński.



Europoseł Prawa i Sprawiedliwości ocenił reakcję byłego premiera jako nerwową.



– Symboliczne, że Donald Tusk – cesarz Europy – reaguje na jedno z setek postępowań: akurat na to – dodał Tarczyński. Zastanawiał się też nad tym, kto na tym zarobił.



– Kto był właścicielem tych firm, które zarabiały? Do kogo wyparowało te ponad 20 mld zł? I czy ci ludzie są powiązani z PO, ze środowiskiem PO? Uważam, że komisja śledcza musi odpowiedzieć na te pytania, ponieważ nie wierzę w to, aby wiceminister łamał przepisy, ryzykując więzienie za nic. Dla mnie to oczywiste, że była grupa interesu – dodał Tarczyński.



„K. zwyczajnie ograniczał kontrole”



Marek Jakubiak z Kukiz’15 podkreślił, że sam Donald Tusk zaznacza, iż Jacek K. walczy. – Jest tylko kwestia zdefiniowania, kto jest przestępcą i kto przeszkadza. Pan K. po prostu zwyczajnie ograniczał kontrole – powiedział polityk kukiz’15.



Jakubiak podkreślił, że komisja ds. wyłudzeń VAT i ceł ma za zadanie pokazać, jak naprawdę było. – Nie tyle, kto na tym zarobił tylko – gdzie są pieniądze – wyjaśnił.





źródło: TVP Info

Paweł Kobyliński z Nowoczesnej przyznał, że należy pochylić się nad tą sprawą. – I wyjaśnić ją do końca, bo jak wiemy, w poprzednim sejmie była komisja śledcza, która miała rozwiązać aferę hazardową, natomiast pozostawiła spory niedosyt – ocenił.– Należy też sprawdzić, jak to się stało, że takie a nie inne przepisy były przegłosowywane przez Sejm – wskazał Kobyliński.