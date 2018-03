Adam Bielan: Kaczyński trafił w dziesiątkę, zmieniając Szydło na Morawieckiego

Jarosław Kaczyński trafił w dziesiątkę, zmieniając byłą premier Beatę Szydło na obecnego szefa rządu Mateusza Morawieckiego – mówi Adam Bielan w wywiadzie dla „Polska The Times”. Zdaniem wicemarszałka Senatu było to możliwe dzięki temu, że prezes Prawa i Sprawiedliwości „słynie z niesamowitej intuicji politycznej”.

– Mniej więcej od listopada spodziewaliśmy się pewnych komplikacji na arenie międzynarodowej. Wiedzieliśmy już o planach Komisji Europejskiej uruchomienia procedury z artykułu 7.1 Traktatu UE. Nie mogliśmy oczywiście przewidzieć, że pojawią się również zawirowania w relacjach z USA i Izraelem – mówił Bielan.



Jednak Jarosław Kaczyński, który, jak stwierdził wicemarszałek Senatu, „słynie z niesamowitej intuicji politycznej”, „trafił w dziesiątkę”, zmieniając byłą premier Beatę Szydło na Morawieckiego.



Bielan ocenił, że Polska jest „blisko kompromisu” z Unią Europejską. Według niego olbrzymia w tym zasługa premiera Mateusza Morawieckiego. Jak stwierdził, odkąd Morawiecki został szefem rządu, „doszło do zbliżenia stanowisk” w sporze Polski z Komisją Europejską.



– Oczywiście na efekt końcowy potrzeba czasu. Jestem przekonany, że w ciągu następnego kwartału, dzięki osobistemu zaangażowaniu, kompetencjom dyplomatycznym i pragmatycznemu podejściu do dialogu z Brukselą właśnie premiera Morawieckiego, konflikt ten będzie zakończony – ocenił Bielan.



Dodał, że jeśli chodzi o ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, to została ona przeprowadzona niezależnie od premiera Morawieckiego. – Mimo to jego osobiste kontakty międzynarodowe, a także nabyte umiejętności negocjacyjne, pomagają wyciszyć ten konflikt – powiedział Bielan cytowany przez gazetę.

źródło: pap

– Nie wiem, czy inny przedstawiciel obozu „dobrej zmiany” poradziłby sobie w tej sytuacji równie skutecznie – dodał.Adam Bielan ocenił, że premier Morawiecki na pewno będzie szefem rządu do wyborów parlamentarnych.Na pytanie, czy ostatnio Jarosław Kaczyński miał stwierdzić, że „premier Morawiecki się szybko zużywa”, Bielan powiedział, że w mijającym tygodniu miał „okazję do długiej rozmowy z prezesem Kaczyńskim”. – Wnioskuję po niej, że jego odczucia są zgoła przeciwne i mogę zapewnić (...), że jest bardzo zadowolony z tej nominacji – zadeklarował Bielan.