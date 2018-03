Dzień Męki Pańskiej - drugi dzień Triduum Paschalnego

Dziś drugi dzień Triduum Paschalnego – Dzień Męki Pańskiej. To w tym dniu Jezus Chrystus poniósł śmierć na krzyżu. Dla chrześcijan to czas powagi, smutku i żałoby. W Kościele katolickim to dzień upamiętnienia męki, Drogi Krzyżowej i śmierci Chrystusa, jak również zwiastun świętowanej w kolejnych dniach radości ze Zmartwychwstania. Nie odprawia się mszy, a wiernych obowiązuje ścisły post.

W dzień Liturgii Męki Pańskiej wierni biorą udział w uroczystości, podczas której wspomina się pasję Chrystusa i adoruje krzyż.



– To, co się dokonało na Golgocie, trzeba widzieć w perspektywie zbawienia. Zbawić, to uratować i obdarzyć na nowo życiem – wyjaśnia franciszkanin ojciec doktor Andrzej Prugar.



Jezus na krzyżu wielokrotnie modli się za nas: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Nie odprawia się dziś mszy, abyśmy odkryli tajemnicę krzyża - mówi duchowny. - Ta tajemnica to wszechmoc Boga. Najpełniej widać ją właśnie w łasce przebaczenia.



– Bóg jedna mnie ze sobą w ciele Chrystusa, który prosi Ojca za mnie – dodaje zakonnik.

Nabożeństwo Wielkiego Piątku jest odprawiane po południu, ma to upamiętnić godzinę śmierci Chrystusa. Kapłani mają na sobie szaty koloru czerwonego, przypominające o ofierze krwi.W kościele nie słychać instrumentów muzycznych i dzwonów. Kapłan na Liturgię Męki Pańskiej wchodzi w ciszy i na początku przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem.

Pod koniec nabożeństwa Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej przezroczystym welonem, przenoszony jest do Grobu Pańskiego. Ten znak ma przypominać o Chrystusie okrytym całunem. Rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu.



W Wielki Piątek wielu kościołach i na ulicach miast odprawiane są również nabożeństwa Drogi Krzyżowej.



W Warszawie uczestniczą w nim tysiące ludzi. W tym czasie ogromny drewniany krzyż niosą przedstawiciele różnych stanów, m. in.: biskupi, zakonnice, studenci, wojsko, rodziny i rzemieślnicy.

„Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary (...). A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (Hbr 4,14; 5,8). Rozważajmy dziś Mękę Pańską. #WielkiPiątek #TriduumPaschalne pic.twitter.com/MlZuTwrILb — ks. Mariusz Wedziuk (@MariuszWedziuk) 29 marca 2018

źródło: IAR

Wielki Piątek i Środa Popielcowa zobowiązuje katolików do postu ścisłego. Można zjeść tylko jeden posiłek do syta i dwa niepełne. Post ścisły dotyczy osób od 18. do 60. roku życia. Z kolei osoby od 14. roku życia powinny zobowiązać się do niejedzenia mięsa pod żadną postacią.