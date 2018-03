Idą święta. Wielkanoc lubimy trochę mniej

Wielkanoc jest mniej lubiana przez Polaków niż Boże Narodzenie. Nadchodzące święta ceni sobie 62 proc. osób, natomiast te grudniowe 76 proc. – wynika z badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Wielkanoc cieszy się mniejszą sympatią, choć organizacja tych świąt wymaga mniejszych wydatków.

„Boże Narodzenie powoduje spustoszenie w portfelach, po którym część osób zbiera się finansowo przez kilka miesięcy, nawet do Wielkanocy” – wskazali autorzy badania. Według BIG InfoMonitor Święta Zmartwychwstania Pańskiego obchodzi w Polsce 92 proc. osób, a lubi je 62 proc., natomiast Boże Narodzenie - o 14 proc. osób więcej.



Wielkanoc jest obojętna co piątemu respondentowi, podczas gdy Wigilia nie wywołuje żadnych emocji wśród 12 proc. badanych. Odpowiedzi „nie lubię” w przypadku Wielkanocy udzieliło 18 proc. zapytanych, a grudniowych świąt „nie lubi 12 proc. ankietowanych”.



„Odpowiedzi mogą zaskakiwać biorąc pod uwagę, że przygotowania Bożego Narodzenia m.in. ze względu na prezenty czy choinkę, wymagają większego wysiłku i wydatków” – oceniono.



Jak wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, na zorganizowanie Wielkanocy Polacy przeciętnie deklarują przeznaczyć ok. 500 zł, z kolei Boże Narodzenie to wydatek rzędu 1 tys. zł i więcej. W efekcie co piąty badany twierdzi, że „cokolwiek by robił, i tak z powodu grudniowych świąt wpadnie w kłopoty finansowe”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W tym roku Wielkanoc nadeszła bardzo szybko po Bożym Narodzeniu i może to „stanowić problem finansowy dla osób, które z trudem wiążą koniec z końcem, albo nie uporały się jeszcze po Gwiazdce z przesuwanymi w czasie płatnościami”.