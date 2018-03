ZDF znów się odwołuje od wyroku za „polskie obozy zagłady”

Niemiecka telewizja ZDF złożyła kolejne odwołanie od wyroku nakazującego przeprosiny za użycie określenia „polskie obozy zagłady” – podaje „Nasz Dziennik”.

ZDF nie chce w sposób właściwy wykonywać wyroku krakowskiego sądu, który nakazał przeprosić byłego więźnia Auschwitz Karola Tenderę za naruszenie jego „godności człowieka, tożsamości narodowej, godności narodowej” – informuje „ND”.



Stacja zamieściła dotychczas jedynie na portalu internetowym okrojone i słabo wyeksponowane przeprosiny, dlatego pełnomocnicy więźnia Auschwitz wystąpili do sądów niemieckich o to, by nakazały ZDF należyte przeprosiny. W styczniu tego roku sąd w Koblencji przyznał rację stronie polskiej, uznając, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie można wykonać w Niemczech.



Jak podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” reprezentujący w tej sprawie Tenderę mec. Lech Obara, przewodniczący Stowarzyszenia Patria Nostra, „tak znaczące orzeczenie niemieckiego sądu miało zakończyć sprawę raz na zawsze”.

„Postanowienie to miało otworzyć drogę do wykonywania polskich wyroków w tego rodzaju sprawach w całej Europie, gdzie takie określenia występują. Pan Karol Tendera oraz Stowarzyszenie Patria Nostra mieli nadzieję, że w tak delikatnej sprawie stacja ZDF nie podejmie dalszej walki. Okazało się inaczej” – wyjaśnia Patria Nostra w specjalnym komunikacie.„ZDF wniósł do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Karlsruhe odwołanie od orzeczenia Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji” – powiedział „Naszemu Dziennikowi” mec. Obara.