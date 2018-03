Prezes NIK-u zostanie przesłuchany w Sejmie. Były polityk PO trafi przed Trybunał Stanu?

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, a w przeszłości prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, stawi się przed sejmową Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej 12 kwietnia – informuje „Rzeczpospolita”.

„Oznacza to, że na dobre ruszy postępowanie mogące skutkować postawieniem Krzysztofa Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu” – czytamy w gazecie.



Sprawa obecnego prezesa NIK-u zaczęła się w 2015 r., gdy do mediów wyciekły fragmenty rozmów Kwiatkowskiego z podkarpackim posłem PSL-u Janem Burym.



– Ty sobie szukaj kandydata na wicedyrektora – przypomina „Rz” słowa Kwiatkowskiego, który miał tak powiedzieć do konkursem na wiceszefa delegatury w Rzeszowie.

źródło: pap

Zdaniem śledczych do ustawiania konkursów miało dojść nie tylko w Rzeszowie, ale też w Łodzi i centrali NIK. Latem 2015 r. prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetów Burego i Kwiatkowskiego – przypomina „Rz”.„Zamierzaliśmy przesłuchać pana prezesa w marcu, ale niestety nie udało się dograć terminu. Dopiero w styczniu komisja zapoznała się z opiniami wskazującymi, czy w tej samej sprawie mogą się toczyć postępowania w Sejmie i przed sądem” – wyjaśniła na łamach „Rz” Iwona Arent z PiS.