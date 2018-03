Timmermans 9 kwietnia w Polsce na rozmowach ws. praworządności

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyjedzie do Polski 9 kwietnia na rozmowy ws. praworządności. Zaproszenie wystosował do niego minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wizyta będzie kontynuacją dialogu między polskimi władzami a Komisją odnośnie do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.