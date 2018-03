Powstanie wielki holding PKP. „Duże koleje europejskie tak są zorganizowane”

– Założenia utworzenia holdingu PKP są już przygotowane, a prezentacja koncepcji jego utworzenia zostanie przedstawiona w pierwszym tygodniu po Świętach Wielkanocnych – poinformował PAP prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.

– W pierwszym tygodniu po Świętach Wielkanocnych odbędzie się spotkanie zarządów wszystkich spółek kolejowych. Podczas tego spotkania zostanie zaprezentowana cała koncepcja utworzenia holdingu grupy PKP. Założenia są już przygotowane i będą podczas tej narady prezentowane – powiedział PAP Mamiński.



Dodał, że na spotkaniu będą reprezentowane zarządy wszystkich spółek, które mają wejść w skład holdingu. Obecni mają też być przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury z ministrem Andrzejem Adamczykiem i wiceministrem Andrzejem Bittelem.



Mamiński zaznaczył, że choć w Polsce nie ma typowego prawa holdingowego, to stworzenie takiego organizmu jest możliwe, a przykładem tego są takie grupy jak KGHM, PGNiG, PKN Orlen czy Tauron.



„Nowa struktura nie odbiera samodzielności spółkom”



Prezes wyjaśnił, że nowa struktura nie odbiera samodzielności spółkom, a wykorzystane zostaną możliwości współdziałania, poczynając od ustalania wspólnej strategii zarządzania, przez wszystkie inne działania, które są częścią wspólną spółek kolejowych.



– Możemy wspólnie zarządzać personelem, finansami, możemy wspólnie przeprowadzać szkolenia, robić zakupy. Ponadto możemy mieć wspólną politykę informacyjną czy skoordynowaną obsługę prawną – powiedział Mamiński.



Prezes dodał, że dzięki wprowadzeniu struktury holdingowej pojawią się w grupie oszczędności.

Mamiński przypomniał, że silne i duże koleje europejskie są zorganizowane właśnie w strukturach holdingowych.



– Tak jest z niemieckimi kolejami DB, które w roku 2012 wygrały sprawę przed Trybunałem Europejskim. Trybunał stwierdził, że struktura holdingowa przedsiębiorstwa kolejowego jest dopuszczalna. Również francuska kolej SNCF weszła w 2015 r. w strukturę holdingową. Aktualnie koleje włoskie i austriackie zmierzają ku tej strukturze – powiedział prezes PKP SA.



– Skoro mówimy o otwartym rynku i konkurencji, i z jednej strony widzimy silne dobrze zorganizowane spójne podmioty, to ja również chciałbym, żeby Polska kolej była podobnie zorganizowana i w tej konkurencji na równych prawach startowała – dodał.



Zapewnił, że w strukturze holdingowej będzie wyraźnie rozdzielona część odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową.



– Ustalanie stawek dostępu, ustalanie rozkładu jazdy, będzie jasno wydzieloną czynnością zarządcy infrastruktury w ramach holdingu, bo tak stanowi prawo europejskie – powiedział.



Prezes podkreślił, że tworzenie holdingu nie będzie się wiązało ze zmianami w akcjonariatach poszczególnych podmiotów, które zechcą do holdingu przystąpić.



Karta Grupy PKP



– Dokumentem regulującym prawa i obowiązki wszystkich podmiotów w tej strukturze będzie Karta Grupy PKP. Ponadto zawierane będą indywidualne dwustronne umowy definiujące zasady współpracy. W pakiecie własnościowym nie będziemy niczego zmieniać – dodał.



Na początku do holdingu zostaną zaproszone główne spółki z grupy, a w następnym kroku ich spółki zależne, takie jak na przykład AWT, która jest spółką zależną PKP Cargo.



Według prezesa Mamińskiego proces tworzenia pierwszej fazy holdingu, czyli jeszcze bez spółek zależnych głównych podmiotów tworzących holding, potrwałby nie dłużej niż pół roku.