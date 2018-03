Marek Zagórski nowym szefem Ministerstwa Cyfryzacji

Marek Zagórski ma zostać nowym ministrem cyfryzacji - informuje „Rzeczpospolita” na swoich stronach internetowych. Dotychczas pełnił funkcję sekretarza stanu w tym resorcie.

Dziennikarze dowiedzieli się, że Marek Zagórski przestanie być wiceprezesem partii Porozumienie Jarosława Gowina, którą to funkcję pełnił od marca 2014 roku, i przechodzi do PiS. Według „Rzeczpospolitej” ma to być efekt porozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy.



Jednocześnie Ministerstwo Cyfryzacji - jak czytamy - po długich wewnętrznych deliberacjach, będzie nadal istnieć w obecnym kształcie.





#wieszwiecej Polub nas