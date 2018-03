Ćwierć biliona złotych zniknęło z budżetu. „Można za to wybudować autostradę”

Od 2007 do 2015 roku skarb państwa stracił około 262 miliardy złotych na tzw. oszustwach VAT-owskich. – Jest to kwota, za którą można wybudować autostradę, sfinansować program 500+ na wiele lat. Jest wiele możliwości, by te fundusze wykorzystać – powiedział w programie „Gość Wiadomości” Marian Banaś, sekretarz stanu w ministerstwie finansów.