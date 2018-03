Ćwierć biliona złotych nie wpłynęło do budżetu. „Można za to wybudować autostradę”

Od 2007 do 2015 roku skarb państwa stracił około 262 miliardy złotych na tzw. oszustwach VAT-owskich. – Jest to kwota, za którą można wybudować autostradę, sfinansować program 500+ na wiele lat. Jest wiele możliwości, by te fundusze wykorzystać – powiedział w programie „Gość Wiadomości” Marian Banaś, sekretarz stanu w ministerstwie finansów.

Marian Banaś, odnosząc się do dzisiejszego zatrzymania Jacka K., b. wiceministra finansów w rządzie PO-PSL, stwierdził, że ze wszelkimi komentarzami dotyczącymi tej sprawy należy się wstrzymać do czasu zakończenia śledztwa prokuratury oraz powołania sejmowej komisji śledczej.



Komisja zająć ma się oszustwami związanymi z niepłaceniem podatku VAT. Dodał, że wierzy, że komisja, opierając się na faktach i zgromadzonym materiale dowodowym, będzie w stanie skutecznie zająć się tą sprawą, a niezawisły sąd wyda sprawiedliwy wyrok.

