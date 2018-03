Ziobro: Jacek K. wstrzymywał kontrole, które mogłyby ten proceder ograniczyć

– Mimo wiedzy, jaka docierała do wiceministra Jacka K. i jego podwładnych, nie podejmował on możliwych działań, aby temu zapobiec. Co więcej, wstrzymywał kontrole, które mogłyby ten proceder ograniczyć – powiedział w programie „O co chodzi” minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodał, że b. wiceministrowi prokuratura chciała stawiać zarzuty w tej sprawie już w 2014 roku.