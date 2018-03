Ziobro: Jacek K. mógł mieć postawione zarzuty już w 2014 r., ale prokuratorowi zabrano tę sprawę

– Mimo wiedzy, jaka docierała do wiceministra Jacka K. i jego podwładnych, nie podejmował on możliwych działań, aby temu zapobiec. Co więcej, wstrzymywał kontrole, które mogłyby ten proceder ograniczyć – powiedział w programie „O co chodzi” minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodał, że b. wiceministrowi prokuratura chciała stawiać zarzuty w tej sprawie już w 2014 roku.

Zbigniew Ziobro powiedział, że był prokurator, który już w 2014 roku chciał stawiać Jackowi K. zarzuty w tej sprawie. – Zabroniono mu tego i odebrano mu tę sprawę – oznajmił minister.



Stwierdził również, że nie jest w stanie zrozumieć decyzji ówczesnych przełożonych tego prokuratora „w sytuacji, gdy materiał dowodowy zreferowany mi w tej sprawie w sposób niezbity wskazuje, że minister wiedział o ogromnych nadużyciach”.



Ziobro powiedział też, że sprawa ta dotyczyła „wierchuszki ówczesnej władzy”. Odpowiadając na zarzuty, że moment aresztowania Jacka K. zbiegł się z momentem opublikowania niekorzystnych sondaży dla rządu, powiedział, że „decyzja o tym, by stawiać zarzuty panu wiceministrowi, zapadła, zanim ten sondaż został ujawniony”.

