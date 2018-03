Wielkanocny zając ze śniegu. Sprawdź, jaka będzie pogoda w święta

W święta czeka nas ocieplenie, ale popada deszcz - prognozują synoptycy IMGW. Za to jeszcze dziś na północnym wschodzie Polski ma padać śnieg, dlatego niektórzy w ferworze świątecznych przygotowań... lepią wielkanocne zajączki ze śniegu. Pani Żaneta postanowiła pochwalić się swoim dziełem.

W piątek i w sobotę w całej Polsce się ociepli. Temperatura maksymalna wyniesie od 3°C, 4°C na północy do 13°C na południowym zachodzie. W sobotę na południu będzie jeszcze cieplej: nawet do 16°C.



Jak mówi Kamil Walczak z IMGW, spodziewane są opady deszczu oraz burze, wiatr może wiać do 55 kilometrów na godzinę. W niedzielę wielkanocną na zachodzie kraju będzie około 4°C, a najcieplej będzie w centrum i na wschodzie: do 10°C. Również może popadać deszcz. Na zachodzie będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i śnieg.

