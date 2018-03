Włamał się do sąsiadki przez dziurę w ścianie. Wśród łupów kaloryfery, sprzęt AGD i komputer

Policjanci ze Świętochłowic (woj. śląskie) zatrzymali 27-latka, który włamał się do mieszkania sąsiadki i ukradł m.in. całą instalację centralnego ogrzewania.

Do niecodziennego włamania doszło w dzielnicy Lipiny. Policjantów powiadomiła właścicielka mieszkania, która wróciła do niego po dłuższej nieobecności.



– Kobieta od razu zauważyła wielki otwór w ścianie, prowadzący do sąsiedniego mieszkania w kamienicy. Jej lokal był zdewastowany - ze ścian wyrwana została cała instalacja centralnego ogrzewania, skradziono również wszystkie kaloryfery, a także sprzęt AGD oraz komputer – powiedział rzecznik świętochłowickiej komendy sierż. szt. Marcin Michalik.



Policjanci szybko ustalili, że sprawcą kradzieży jest syn jednego z lokatorów, który po śmierci ojca zaopiekował się jego mieszkaniem. Gdy zauważył, że w sąsiednim mieszkaniu od dłuższego czasu nikogo nie ma, postanowił je okraść. Przebił się przez ścianę łączącą oba mieszkania.



Kryminalni zatrzymali 27-latka i odzyskali część skradzionych sprzętów AGD. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia.

źródło: pap

– Choć skradzione elementy centralnego ogrzewania w punkcie skupu złomu są warte zaledwie kilkaset złotych, powstałe na skutek włamania straty przekraczają 10 tys. zł – zaznaczył sierż. szt. Michalik.