Prokuratura Krajowa: Jacek K. usłyszał dwa zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych

Zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych postawiła białostocka prokuratura b. wiceministrowi finansów i b. szefowi Służby Cywilnej Jackowi K. w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości związanych z rynkiem automatów do gier. Prokuratura nie wnioskuje o areszt.

Zatrzymany w czwartek w Warszawie przez CBA - na polecenie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku – b. wiceminister finansów i b. szef Służby Celnej Jacek K. został dowieziony do białostockiej Prokuratury Okręgowej.



Trwają czynności z jego udziałem. Dział Prasowy Prokuratury Krajowej podał w komunikacie, że jak ustalono w toku śledztwa, Jacek K., pełniąc funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i szefa Służby Celnej, „ignorował informacje o nierzetelności badań technicznych, które były wymagane do rejestracji automatów do gry”.



Ponadto „nie zlecił podległym mu urzędnikom kontroli badań, co prowadziło do legalizacji automatów, które nie powinny zostać zarejestrowane, wstrzymał też badania automatów wytypowanych do kontroli, a gdy mimo to ujawniono nieprawidłowości, nie polecił cofnięcia nierzetelnym jednostkom badawczym upoważnienia do badań technicznych automatów”.

#wieszwiecej Polub nas

„Mimo licznych sygnałów o nieprawidłowościach Jacek K. nie zlecił również podległym mu urzędnikom kontroli w zakresie maksymalnych stawek i maksymalnych wygranych w tzw. jednorękich bandytach. W konsekwencji akceptował rejestrację tych maszyn na podstawie nieprawdziwych opinii” – czytamy w komunikacie.

Wskazano w nim, że zatrzymany b. wiceminister i szef Służby Celnej nie wydał też podległym mu funkcjonariuszom Służby Celnej polecenia wszczęcia postępowań mających na celu unieważnienie rejestracji automatów, które zostały zabezpieczone w toku postępowań karnych i karno-skarbowych, a których funkcjonowanie budziło zastrzeżenia” .



„Nie zlecił również kontroli innych zarejestrowanych urządzeń, choć znane były informacje o masowej skali nieprawidłowości” – czytamy w komunikacie. Według Prokuratury Krajowej „tym samym Jacek K., jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Służby Celnej, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych ani nadzoru nad podległymi mu departamentami i innymi jednostkami”.



„W ocenie prokuratury działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 21 miliardów złotych. Kwota to korzyść, jaką – z tytułu nieodprowadzonych do Skarbu Państwa podatków – osiągnęli właściciele »jednorękich bandytów«, czerpiący z nich zyski, mimo że urządzenia nie powinny zostać zarejestrowane jako niskohazardowe” – czytamy w komunikacie.