Prezes PKP Cargo: W 2022 r. chcemy mieć 60-65 proc. udziału na rynku krajowym

Prezes spółki PKP Cargo w 2022 roku chce mieć 60-65 proc. udziału na rynku krajowym pod względem pracy przewozowej – podkreślił prezes spółki Czesław Warsewicz. Grupa chce rozwijać się także organicznie i poprzez przejęcia oraz akwizycje.

„Polska gospodarka jest rozpędzona, dlatego chcemy wykorzystać potencjał hossy przewozowej. Grupa PKP Cargo chce systematycznie zwiększać udział w krajowym rynku, w 2022 r. chcemy mieć 60-65 proc. udziału na rynku krajowym pod względem pracy przewozowej” – powiedział na konferencji Warsewicz.



W prezentacji inwestorskiej podano, że w 2017 r. udziały rynkowe Grupy PKP Cargo według pracy przewozowej w Polsce wyniosły 51,6 proc. Oczekiwany udział grupy w 2018 r. to 53,9 proc.



„W nadchodzących latach PKP Cargo chce rozwijać się organicznie oraz poprzez przejęcia i akwizycje. Mamy potencjał do rozwoju zarówno na rynku krajowym, jak i w regionie” – powiedział prezes.



„Pracujemy nad projektem typu joint venture”



Zapytany o potencjalne akwizycje, prezes powiedział: „W tej chwili pracujemy nad dużym projektem logistycznym typu joint venture, który wzmocni naszą pozycję m.in. w ramach Jedwabnego Szlaku. Szczegóły tego projektu zostaną podane najdalej do końca tego roku. Oprócz tego mamy jeszcze kilka innych projektów, które analizujemy. Interesują nas zarówno projekty na rynku krajowym, jak i na rynku europejskim”.

źródło: PAP, IAR

Prezes spółki Czesław Warsewicz powiedział, że PKP Cargo traciło udziały w tym rynku do 2016 roku. W ubiegłym roku tę tendencję udało się zahamować. Dodał, że spółka chce umacniać swoją pozycję także na rynku międzynarodowym.Podkreślił, że dla rozwoju spółki bardzo ważne będą też przejęcia i akwizycje. W tym roku spółka na inwestycje przeznaczy ponad miliard złotych.