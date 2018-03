Prezydent Białorusi do sportowców: Słonina to najlepszy doping

– Najlepszym białoruskim dopingiem jest słonina – stwierdził w czwartek na spotkaniu z białoruskimi olimpijczykami i paraolimpijczykami prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, krytykując dietetyków, którzy nie zawsze prawidłowo przygotowują podopiecznych.

– Odżywianie to jeden z najważniejszych elementów przygotowania sportowców – stwierdził prezydent.



– W czasie mistrzostw świata musicie mieć w lodówce słoninę, porządny kawałek, żebyście mogli po starcie, biegu czy ciężkim treningu zjeść kawałek słoniny i czarnego białoruskiego chleba, a nie jakieś lody i pączki – podkreślił Łukaszenka.



Solona słonina, po rosyjsku „sało”, to tradycyjny przysmak kuchni wschodniej. Podawana jest jako popularna zakąska, np. z ciemnym chlebem i ogórkiem kiszonym, ale jest również wykorzystywana do przyrządzania innych potraw.



Podczas spotkania z uczestnikami zimowych igrzysk olimpijskich w Korei Południowej prezydent wręczył odznaczenia zdobywcom medali, chwalił Darję Domraczewą i paraolimpijczyków, a skrytykował biatlonistów, którzy jego zdaniem skompromitowali się i strzelali „gorzej od dziewczyn”.



Zdaniem Łukaszenki na Białorusi powinno się rozpocząć produkcję łyżworolek, butów do nart biegowych i własnych ratraków, a także skonstruować specjalną całoroczną trasę do treningu dla narciarzy.



Białoruś zajęła 15 miejsce w klasyfikacji medalowej podczas ostatniej olimpiady, zdobywając dwa złote medale i jeden srebrny.

