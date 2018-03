Jacek K. zatrzymany z powodu sondaży? „Był w Brukseli i wrócił dopiero dziś w nocy”

Zatrzymanie Jacka Kapicy było możliwe dopiero dzisiaj, gdyż do wczoraj przebywał służbowo w Brukseli. Gdyby nie to, były wiceminister finansów w rządzie Platformy Obywatelskiej zostałby zatrzymany wcześniej – podaje portal wPolityce.pl, powołując się na swoje źródła.

– Zatrzymanie b. wiceministra finansów Jacka Kapicy służy temu, by ratować wizerunek PiS. Zawsze kiedy PiS ma kłopoty, problemy wizerunkowe, kogoś się aresztuje w sposób pokazowy – oświadczył dziś szef klubu PO Sławomir Neumann, komentując informacje o zatrzymaniu Kapicy.



Jednak, jak donosi portal wPolityce.pl, opublikowane wczoraj sondaże wyborcze nie mają nic wspólnego z zatrzymaniem Jacka Kapicy. Nie można go było zatrzymać wcześniej, gdyż przebywał w Brukseli, a do Polski trafił dopiero w czwartek w nocy.



Dział Prasowy Prokuratury Krajowej podał, że jak ustalono w toku śledztwa, Jacek K., pełniąc funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i szefa Służby Celnej, „ignorował informacje o nierzetelności badań technicznych, które były wymagane do rejestracji automatów do gry”.

źródło: wpolityce.pl, PAP

Ponadto „nie zlecił podległym mu urzędnikom kontroli badań, co prowadziło do legalizacji automatów, które nie powinny zostać zarejestrowane, wstrzymał też badania automatów wytypowanych do kontroli, a gdy mimo to ujawniono nieprawidłowości, nie polecił cofnięcia nierzetelnym jednostkom badawczym upoważnienia do badań technicznych automatów”.„Mimo licznych sygnałów o nieprawidłowościach Jacek K. nie zlecił również podległym mu urzędnikom kontroli w zakresie maksymalnych stawek i maksymalnych wygranych w tzw. jednorękich bandytach. W konsekwencji akceptował rejestrację tych maszyn na podstawie nieprawdziwych opinii” – czytamy w komunikacie. Jackowi Kapicy grozi kara do 10 lat więzienia.