Premier: bezpieczeństwo znakiem firmowym naszego rządu

– Wasza obecność tutaj, wasza wspólna służba dobrze służy bezpieczeństwu Polski i całego NATO – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania opłatkowego z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Premier Mateusz Morawiecki z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem złożyli w czwartek wizytę w Bemowie Piskim na Mazurach, gdzie spotkali się z żołnierzami stacjonującej tam Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO.



– Jesteśmy wdzięczni każdej i każdemu z was, że chronicie nasze państwa, ze wykazujecie taka solidarność. Stała obecność wojsk NATO na terytorium Polski była zawsze marzeniem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i realizacją jego testamentu – powiedział premier Mateusz Morawiecki.



Bezpieczeństwo „znakiem firmowym rządu”



– Cieszymy się, że zakupy broni, których dokonujemy ale również te ćwiczenia wspólne, ta obecność, misja wasza, to podejście takie, jak muszkieterów – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – zwiększają bezpieczeństwo Polski – mówił szef rządu.



Morawiecki wyraził przekonanie, że „ten znak firmowy rządu, jakim jest bezpieczeństwo finansowe, wewnętrzne, a w szczególności bezpieczeństwo zewnętrzne, które zapewniają żołnierze, poprzez swoją służbę, jest czymś fundamentalnie ważnym”.



Podziękował żołnierzom z USA, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii za to, że służą w Polsce w ramach misji międzynarodowej. – Razem bronimy tego miejsca, staramy się w taki sposób ćwiczyć i w taki sposób ze sobą razem działać, aby zapewnić jak najwięcej bezpieczeństwa Polsce, ale poprzez to również bezpieczeństwa NATO – mówił premier.



Szef rządu złożył też żołnierzom życzenia zdrowych, spokojnych, pięknych Świąt Wielkanocnych.



Batalionowa Grupa Bojowa NATO



Trzon natowskiego batalionu tworzą żołnierze kawalerii pancernej USA. W jego skład wchodzą też żołnierze z Wielkiej Brytanii (wojska rozpoznania), Rumunii (pododdział przeciwlotniczy) i Chorwacji (wojska artyleryjskie). W sumie to ok. 1,2 tys. żołnierzy. Batalion NATO współdziała z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną i pozostaje pod jej taktyczną kontrolą.



Batalionowa Grupa Bojowa NATO wzmacniająca wschodnią flankę Sojuszu stacjonuje w Bemowie Piskim od roku. Od października ub. roku służy tam druga rotacja żołnierzy, którzy zakończą służbę w Polsce w kwietniu. Zastąpią ich nowi żołnierze, na kolejnych sześć miesięcy.



Decyzję o wysłaniu do Polski i państw bałtyckich czterech wielonarodowych batalionowych grup bojowych potwierdził szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. Celem inicjatywy określonej jako wysunięta wzmocniona obecność (eFP) było wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu. Polska wydzieliła siły do batalionów stacjonujących w Rumunii i na Łotwie. Batalionowe grupy bojowe to wzmocnione, samodzielne bataliony, liczące 1-1,5 tys. żołnierzy. Każda z nich jest wielonarodowa - tzw. państwo ramowe wystawia większość sił i dowodzi całą grupą, złożoną także z żołnierzy innych krajów. W batalionie stacjonującym k. Orzysza rolę państwa ramowego pełni USA.



Oprócz sił przerzuconych w ramach eFP, w regionie, w tym w Polsce, stacjonują także wojska amerykańskie, przysłane w ramach operacji Atlantic Resolve.