Ziobro: Liczba oskarżonych ws. wyłudzeń VAT wzrosła trzykrotnie

Prawo i Sprawiedliwość chce powołać komisję śledczą, która zbada skalę wyłudzeń podatku VAT. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział podczas konferencji prasowej, że w zeszłym roku w porównaniu z 2015 liczba oskarżeń w tego typu sprawach wzrosła prawie trzykrotnie.

Ziobro poinformował, że w 2015 r. było to 329 osób, a w tej chwili jest to prawie 900 osób oskarżonych o tego rodzaju przestępstwa.



– Liczba podejrzanych, tymczasowo aresztowanych, wzrosła przeszło trzykrotnie, z 160 do 540 osób tymczasowo aresztowanych. Jeśli popatrzymy na wartość mienia zabezpieczonego w związku z postępowaniami VAT, to wzrosła z 200 miliona do miliarda złotych, czyli jest to pięciokrotny wzrost kwot zajętych – mówił.



– To naprawdę są dane, które pokazują efekty i rezultaty. Po owocach ich poznacie i te owoce możecie państwo zobaczyć, jeśli zestawicie wyniki pracy prokuratury, która miała takie same w sumie narzędzia jak i nasza prokuratura, w 2015 r., jak i w 2017 r. – podkreślił Ziobro.

źródło: PAP, IAR

Jak przypomniał, w początkach 2017 r. weszły w życie nowe przepisy, które zakładały karę 25 lat pozbawienia wolności dla sprawców wielkich afer gospodarczych.– Z danych wynika w sposób jednoznaczny, jeśli popatrzymy na kwoty zabezpieczonych przychodów z VAT, to w lutym 2015 r. była to suma 7,2 mld zł, w lutym 2016 r. – 6,4 mld zł, a po uchwaleniu tych przepisów przez polski parlament ten przychód z VAT wynosił 11,6 mld zł. Prawie dwukrotny przyrost wpływów z VAT w wyniku zmian stanu prawnego, ale też terapii szokowej dla przestępców, którzy wyłudzali wcześniej w sposób bezkarny VAT. Perspektywa twardej polityki karnej przyniosła efekty – powiedział minister sprawiedliwości.