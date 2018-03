10 kwietnia odsłonięcie Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej

Filmy, koncert, przemówienia, msze święte i modlitwy. Uroczyste odsłonięcie Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej zapowiedziano na wtorek 10 kwietnia, o godz. 15.30 na placu Piłsudskiego w Warszawie. O wydarzeniu poinformowało Prawo i Sprawiedliwość na swojej stronie internetowej. Podczas uroczystości ma przemówić prezydent RP Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Oprócz Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego odsłonięty zostanie także kamień w miejscu, gdzie stanie pomnik upamiętniający prezydenta Lecha Kaczyńskiego.



Obchody mają rozpocząć się o godz. 8 rano mszą świętą w kościele seminaryjnym w intencji ofiar. Tuż po eucharystii – o godzinie 8.41 przewidziany jest apel pamięci, który odbędzie się przed Pałacem Prezydenckim.



Kolejne elementy uroczystości to dwa bloki filmowe: od godz. 9 do 12 i od 12.15 do 15. Filmy zostaną wyemitowane na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego.



O godz. 15 uczestnicy mają odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym o 15.30 nastąpi uroczyste odsłonięcie Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Kamień w miejscu, w którym powstanie pomnik upamiętniający prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odsłonięty ma być o godz. 16. Kwadrans później przed zgromadzonymi na pl. Piłsudskiego przemówienie wygłosi prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński.Na 16.30 zaplanowano koncert. Po nim odbędzie się msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w bazylice archikatedralnej pw. męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie, po której swoje przemówienie przed Pałacem Prezydenckim wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zakończenie uroczystości zaplanowano na godz. 21.15 - przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej.