Szef BBN o systemie Patriot: to dopiero początek drogi, ale dobrze, że zrobiliśmy ten krok

– Kontrakt na Patrioty jest niewątpliwie sukcesem. To jest nasz największy kontrakt, przekracza ten na F-16 – powiedział w programie „Kwadrans Polityczny” w TVP1 Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

– Strona amerykańska, zarówno ambasador, jak i oświadczenie Departamentu Stanu podkreślają, że finał tego kontraktu, to finał uzgodnień między Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem – powiedział Paweł Soloch



Zaznaczył, że „to pokazuje, jakie są relacje między naszymi państwami”. – Płacimy za to, żebyśmy w przyszłości mieli zdolność serwisowania, czego np. nie mają Rumunii i Szwedzi, i również zdolności produkcyjne. Ta inwestycja nie zabezpiecza nas w stu procentach, to dopiero początek drogi, ale dobrze, że zrobiliśmy ten krok – podkreślił.







źródło: TVP Info

Uroczystość podpisania umowy na dostawę przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu Patriot, w ramach programu „Wisła”, odbyła się w środę w Warszawie.Pierwsze zestawy systemu Patriot trafią do Polski w 2022 roku. Dwa lata później w naszej armii pojawią się kolejne wyrzutnie. Wartość kontraktu 4,75 mld dolarów.