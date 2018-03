Inwestycje na kolei. PKP PLK podpisały umowy na łączność GSM-R

– PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy o wartości ponad 2 mld zł na budowę systemu łączności cyfrowej dla kolejnictwa GSM-R – poinformował dziennikarzy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Dzięki podpisanym umowom nadrabiamy wieloletnie zaległości w stosowaniu nowoczesnych systemów zwiększających bezpieczeństwo na kolei. Umowy dotyczące GSM-R to przełom na polskiej kolei i wejście na wyższy poziom technologiczny. Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna – powiedział Adamczyk.



– Polska kolej, aby być konkurencyjna i bardziej bezpieczna, musi się rozwijać i inwestować w nowoczesne, takie jak GSM-R, rozwiązania. Uczyni też polską kolej bezpieczniejszą – dodał obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.



Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że w wyniku realizacji umów system GSM-R w ciągu pięciu lat zostanie zainstalowany na 13 tys. 600 km linii kolejowych w Polsce. – Wartość pierwszej umowy, która dotyczy budowy sieci GSM-R, wynosi ponad 2 mld zł – dodał.



– Nie będzie już semaforów. Nowy system zastąpi sygnały wizualne – powiedział Merchel.

.@AMAdamczyk: Umowy dotyczące GSM-R to przełom na polskiej kolei i wejście na wyższy poziom technologiczny. Polska kolej, aby być konkurencyjna i bardziej bezpieczna, musi się rozwijać oraz inwestować w nowoczesne rozwiązania. @PKP_PLK_SA #GSMR #kolej #ŁączymyPolskę pic.twitter.com/ssLyfyDrKB — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) 29 marca 2018

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

GSM-R (GSM for Railways) jest systemem łączności cyfrowej opartym na standardzie GSM, który został zaprojektowany w celu zapewnienia komunikacji w transporcie kolejowym. Umożliwia transmisję głosową, potrzebną do prowadzenia ruchu oraz transmisję danych dla potrzeb np. Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS poziom 2.W system GSM-R zostało wyposażonych już ok. 1,6 tys. km linii, w tym odcinki linii E-30 Bielawa Dolna - Opole, linia E-65 Warszawa - Gdynia, E-20 Kunowice - Terespol oraz nr 1 i 17 Warszawa - Łódź.