Polityk z Nowego Jorku założył stronę godzącą w dobre imię Polski. Jest reakcja konsula

Deputowany do zgromadzenia stanowego stanu Nowy Jork Dov Hikind założył stronę internetową, której celem jest krytyka nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Konsul generalny RP Maciej Golubiewski zamieścił na koncie konsulatu na Twitterze oświadczenie, które polemizuje z zamieszczonymi tam twierdzeniami.

Strona ma adres polandmurderedjews.com (dosłownie: polskamordowałażydów). Golubiewski napisał, że Hikind „ma oczywiście wszelkie prawo” do założenia takiej strony, ale zawiera ona „błędy faktograficzne”, dotyczące zasięgu i stosowania nowych przepisów określonych w polskiej ustawie.



„Ustawa ta nie neguje Holokaustu” – podkreślił konsul. „Przeciwnie, podejmuje problem publicznych oświadczeń pomniejszających rolę faktycznych sprawców Holokaustu, niemieckich nazistów...” – czytamy w oświadczeniu.



Konsul wskazał też, że w materiale wideo zamieszczonym na stronie Hikinda pojawia się „błędne określenie »polskie obozy śmierci«, które jest często wykorzystywane jako próba zrzucenia odpowiedzialności za Holokaust na polski naród i państwo”.

Statement by the Consul General of Poland in New York, Maciej Golubiewski, concerning material published on the website launched by New York State Assemblyman @HikindDov #NYSAssembly #GermanDeathCamps.info pic.twitter.com/QbsVx1kDpc