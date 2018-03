Pies przymarzł do ziemi. Na pomoc ruszyli policjanci

– Był wymęczony, przestraszony i zmarznięty – mówi portalowi tvp.info sierż. Aleksandra Jaszczuk z KPP w Żaganiu. Przymarznięty do podłoża pies leżał na polu z dala od zabudowań. Ktoś jednak zauważył, że od dłuższego czasu siedzi w jednym miejscu i zaalarmował policjantów.

– Tym razem wystarczyła ciepła kurtka i gorące policyjne serce – mówi sierż. Aleksandra Jaszczuk z KPP w Żaganiu.



Kilka dni temu nad ranem do policjantów z Żagania zadzwonił anonimowy informator i powiedział, że na polu w okolicy miejscowości Bożnów (w województwie lubuskim) leży pies. Zgłaszający podkreślił, że zwierzę przebywa w tym miejscu od dłuższego czasu.



– Biorąc pod uwagę panujące wówczas niskie temperatury, istniało ryzyko zamarznięcia – dodaje policjantka. Na miejsce pojechali st. sierż. Paweł Potoczny i st. post. Sebastian Sokołowski.

Zwierzę trwafiło do schroniska (fot. lubuska.policja.gov.pl)

Kiedy podeszli do psa, okazało się, że nie może się ruszać, a jego tylna część ciała przymarzła do podłoża. – Zwierzę było wymęczone, spłoszone i zmarznięte, ale spokojne – dodaje rzeczniczka.Policjanci otulili psa kurtką i przenieśli do radiowozu. Tam zaczął powoli dochodzić do siebie. Ratownicy nakarmili i go podali wodę. Okazało się jednak, że ma zwichniętą tylną łapę.– Poza tym wyglądał na zadbanego – mówi rzeczniczka. I dodaje, że niestety, pomimo starań nie udało się ustalić właściciela psa. Policjanci zawieźli go do przytuliska w Dzietrzychowicach.