Noc Konfesjonałów w ponad 230 kościołach z całej Polski. Rekordowa edycja

– Nie chcemy mówić ludziom, kiedy mają się spowiadać - chcemy wyjść naprzeciw tym, którzy potrzebują spowiedzi – mówi pomysłodawca Nocy Konfesjonałów ks. Grzegorz Adamski. Najwięcej kościołów zadeklarowało spowiedź nocną w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

Do Nocy Konfesjonałów przyłączyło się w tym roku ponad 230 kościołów z całej Polski - to najwięcej w historii akcji nocnej spowiedzi.



– Słyszymy nieraz krytykę pod adresem Nocy Konfesjonałów, że zachęcamy ludzi, dając okazję do tego, żeby odkładali spowiedź na ostatnią chwilę. Ale w tej akcji nie chcemy mówić ludziom, kiedy mają się spowiadać, tylko chcemy wyjść naprzeciw tym, którzy tej spowiedzi potrzebują – powiedział pomysłodawca Nocy Konfesjonałów ks. Grzegorz Adamski z parafii pw. Świętej Rodziny w Szczecinie.



Wyjaśnił, że nie chodzi o pouczanie, lecz o wyrażenie gotowości na tych, którzy chcą skorzystać z sakramentu.



– To wysiłek wielu setek księży, którzy rezygnują z nocnego spoczynku, z własnego snu, żeby czuwać w konfesjonale – powiedział ks. Adamski. Podkreślił, że to, iż coraz więcej parafii przyłącza się do akcji, wynika z potrzeby wiernych, ale i z wrażliwości duszpasterzy, którzy także chcą czuwać.



Według pomysłodawcy Nocy Konfesjonałów powodów do uczestnictwa w nocnej spowiedzi jest kilka, m.in. zabieganie, intensywny tryb życia.



– Noc jest przestrzenią, w której można zorganizować jakieś wydarzenie, choćby spowiedź. Ponadto w nocy jest spokój, panuje klimat wyciszenia, można dobrze się przygotować – powiedział ks. Adamski.



W przygotowaniu do spowiedzi ma pomóc strona internetowa nockonfesjonalow.pl, na której znajduje się rachunek sumienia, także w postaci odnośników do aplikacji na urządzenia mobilne. Umieszczono tam też listę parafii, w których odbywa się akcja, wraz z wyszukiwarką.

źródło: pap

Każdy kościół może przyłączyć się do Nocy Konfesjonałów pod warunkiem, że spowiedź odbywa się w nim w okresie Triduum Paschalnego przynajmniej do północy. Wiele kościołów prowadzi nocną spowiedź także w trakcie Wielkiego Tygodnia. W tym roku najwięcej kościołów zadeklarowało spowiedź nocną w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.Pierwsza edycja została zorganizowana w trzech kościołach w Szczecinie 2 kwietnia 2010 r. o godz. 21.37, w piątą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, by uczcić jego pamięć. Jak przyznał ks. Grzegorz Adamski, miał to być akcja jednorazowa, ale oddźwięk, z którym się spotkała, sprawił, że trudno było jej nie zorganizować kolejny raz.Kapłanom posługującym podczas tegorocznej akcji błogosławieństwa udzielił papież Franciszek. Wydarzenie objął patronatem przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.