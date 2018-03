O zatrzymaniu Kapicy: To pokazuje wierzchołek skali przestępstw i korupcji

– Sprawa afery hazardowej i zatrzymania byłego wiceministra finansów jest poważna, bo pokazuje wierzchołek skali przestępstw i korupcji, z którymi mieliśmy do czynienia za rządów PO – powiedział w „Minęła 8” Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS. – Życzyłbym sobie, żeby ktoś ponosił odpowiedzialność, żeby ktoś siedział, płacił kary za to, że popełnia czyny niezgodne z prawem – stwierdził Paweł Szramka z Kukiz’15. – Jest pytanie, jakie zostaną przedstawione zarzuty ministrowi – mówił Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej.

Jacek Kapica, wiceminister finansów w rządach Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, został zatrzymany na polecenie białostockiej prokuratury – dowiedziały się „Wiadomości” TVP. Nieoficjalnie wiadomo, że sprawa dotyczy afery hazardowej, w której Skarb Państwa miał stracić 21 mld zł.



– Sprawa afery hazardowej i zatrzymania byłego wiceministra finansów jest poważna, bo pokazuje wierzchołek skali przestępstw i korupcji, z którymi mieliśmy do czynienia za rządów PO. Skalę w przypadku afery hazardowej szacuje się na ok. 20 mld zł możliwych nadużyć. To jest bardzo dużo. Jeżeli osobą zatrzymaną jest były wiceminister finansów, to znaczy, że dotykała najwyższych szczebli władzy. To zresztą wiemy z tych odsłuchanych taśm, że styk biznesu i polityki w przypadku rządów PO i PSL był bardzo bliski i bardzo podejrzany – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS.



Paweł Szramka z Kukiz’15 podkreślił, że PiS rządzi już dwa lata i jak zauważył, minęło już trochę czasu i część spraw powinna zmierzać ku końcowi. - Życzyłbym sobie, żeby ktoś ponosił odpowiedzialność, żeby ktoś siedział, płacił kary za to że popełnia czyny niezgodne z prawem - powiedział.

Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej pytał, jakie zostaną przedstawione zarzuty byłemu wiceministrowi finansów. - Bo jeżeli okaże się, że to nie są zarzuty korupcyjne, tylko związane z niedopełnieniem obowiązków, że jako szef służby cywilnej i wiceminister finansów nie podjął odpowiednich działań, żeby to zablokować, to nie mówmy o aferze tylko o niekompetencji i o tym, że zostały zaniechane działania administracyjne - stwierdził poseł Nowoczesnej.