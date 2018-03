Więcej alkoholu w winie. To wpływ globalnego ocieplenia

Globalne ocieplenie zmieniło włoskie wino, w którym zawartość alkoholu wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat o jeden procent – tak wynika z analizy ekspertów krajowego związku rolników. Winobranie we Włoszech uległo przyspieszeniu o miesiąc.

W raporcie włoskiego rolniczego związku Coldiretti, w którym przeanalizowano wpływ zmian klimatycznych na winorośl, podkreśla się, że coraz częściej zbiory rozpoczynają się w sierpniu, a nie jak dotychczas i tradycyjnie – we wrześniu.



W zeszłym roku zbiór winogron do produkcji wina musującego w krainie Franciacorta w Lombardii na północy Włoch zaczął się rekordowo wcześnie, bo już 4 sierpnia – odnotowali eksperci. Zauważono, że odmiany winorośli, które jeszcze w latach 80. zbierano pod koniec listopada, gotowe są w ostatnich latach w październiku.



Zaobserwowano, że wcześniej dojrzewające winogrona są bardziej słodkie niż w przeszłości. Z powodu ocieplenia zmieniła się też lokalizacja upraw. Znajdują się one coraz wyżej, niekiedy nawet na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. W rejonie Aosty znajdują się najwyżej położone w Europie winnice.

źródło: pap

W raporcie przytoczono opinie naukowców, według których Nizina Padańska na północy Włoch, gdzie teraz są winnice, za 100 lat może przypominać pustynię. Jak zauważył związek rolników, przestają zatem być aktualne włoskie przysłowia mówiące o winobraniu we wrześniu i jego zakończeniu w listopadzie.