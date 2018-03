Milion za fałszywe drzewo genealogiczne. „Gering” oszukał naiwnych

Krzysztof G. ps. Gering miał stworzyć fałszywe drzewo genealogiczne, które potwierdzało prawa pokrzywdzonych do przedwojennego majątku. Za tę „usługę” wyłudził od rzekomych spadkobierców ponad 1 mln złotych. Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze CBŚP.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu. Śledczy nadal ustalają, czy pokrzywdzeni byli jedyną rodziną oszukaną przez Krzysztofa G.



Rzeczniczka prasowa CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz poinformowała, że ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, iż podejrzany podawał się za znanego łódzkiego prawnika zajmującego się m.in. badaniami genealogicznymi.



– Stworzył on fikcyjną historię rodziny pokrzywdzonych, według której mieli być oni potomkami zamożnej rodziny posiadającej przed II wojną światową na terenie Łodzi, Poznania i innych miast olbrzymi majątek, utracony w wyniku wywłaszczeń. Powoływał się przy tym na wpływy w sądach w Łodzi, Poznaniu i Koninie. Przekonani o swoim pochodzeniu pokrzywdzeni systematycznie zasilali konto bankowe podejrzanego, który przedstawiał im fałszywe wyniki badań genealogicznych oraz sfałszowaną dokumentację dot. utraconego majątku – poinformowała Jurkiewicz.

#wieszwiecej Polub nas

Jak dodała, do zatrzymania 50-letniego Krzysztofa G. ps. Gering doszło w jego miejscu zamieszkania; w trakcie przeszukania zabezpieczono m.in. broń oraz dokumenty, które służyły mężczyźnie do oszukiwania poszkodowanych. Funkcjonariusze poznańskiego CBŚP na poczet przyszłych kar zabezpieczyli także mienie podejrzanego w kwocie niemal 300 tys. zł.– Działania CBŚP wsparte zostały przez saperski patrol rozminowania JW w Tomaszowie Mazowieckim, ponieważ w mieszkaniu podejrzanego znajdował się niemal arsenał pochodzący z okresu II wojny światowej. W jego lokalu był pocisk artyleryjski 75 mm, pocisk przeciwlotniczy kal. 37 mm, mechanizm zapalnika z układem ogniowym grupy zapalników AZ, dwa pociski podkalibrowe kal. 46 mm, pocisk podkalibrowy kal. 76 mm, granat odłamkowy garłacz, wyrzutnia 10 mm granatu przeciwpancernego, 4 szt. amunicji do broni 7,92 mm z prochem – zaznaczyła Jurkiewicz.

Grozi mu 12 lat więzienia



Krzysztof G. usłyszał zarzuty „popełnienia oszustwa, podrabiania dokumentów, powoływania się na wpływy oraz prania pieniędzy”. Według śledczych środki uzyskane z tych przestępstw były dla podejrzanego stałym źródłem dochodu.



Decyzją poznańskiego sądu rejonowego Krzysztof G. został tymczasowo aresztowany. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 12 lat więzienia.



Na podstawie dotychczas zebranego materiału śledczy uznali, że w sprawę może być zamieszana także 51-letnia Monika D. Kobieta została zatrzymana.



– Monika D. jest podejrzana o składanie fałszywych oświadczeń notarialnych, czym pomagała podejrzanemu w legalizowaniu środków wyłudzonych od pokrzywdzonej rodziny. W związku z tym zatrzymana usłyszała zarzut prania pieniędzy – wskazała Jurkiewicz. Kobiecie może grozić kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.