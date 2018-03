Szczyt państw koreańskich w kwietniu. Pierwszy od ponad dekady

Szczyt z udziałem prezydenta Korei Południowej Mun Dze Ina i przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una odbędzie się 27 kwietnia – poinformowali w czwartek przedstawiciele rządu w Seulu, którzy odbyli rozmowy na wysokim szczeblu ze swoimi odpowiednikami z Północy.

Przedstawiciele władz obu Korei ustalili wcześniej w marcu, że szczyt odbędzie się po południowej stronie wioski Panmundżom, w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu państw.



Będzie to pierwszy tego rodzaju szczyt od ponad dekady – zwraca uwagę agencja Reutera. Associated Press pisze o „historycznym szczycie”, który może okazać się znaczący w globalnych wysiłkach zmierzających do rozwiązania długotrwałego konfliktu w sprawie programu nuklearnego Korei Północnej.



Informację o terminie szczytu Mun-Kim przedstawiciele Seulu podali po zakończeniu czwartkowego spotkania na wysokim szczeblu w Panmundżomie, po stronie północnokoreańskiej strefy zdemilitaryzowanej.



Obie Koree planują kolejne spotkanie przygotowujące szczyt przywódców na 4 kwietnia, żeby omówić kwestie protokolarne, bezpieczeństwa oraz obsługi medialnej - głosi wspólne oświadczenie przedstawicieli obu państw po spotkaniu.

Główny punkt owiany tajemnicą



Stojący na czele trzyosobowej delegacji z Seulu południowokoreański minister ds. zjednoczenia Czho Miung Kiun mówił dziennikarzom przed rozmowami, że ich głównym punktem będzie ustalenie dyskusji przywódców na temat sposobów pozbycia się broni nuklearnej przez Koreę Północną. Po spotkaniu Czho powiedział, że podczas rozmów doszło do „wystarczającej wymiany opinii” na temat programu szczytu, ale nie było od razu jasne, czy rozmowy obejmowały kwestię nuklearną – pisze AP.



– Obie strony zgodziły się przygotować (szczyt) w sposób, który pozwoliłby na uczciwe i szczere dyskusje (między przywódcami). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zdecydowaliśmy się kontynuować dyskusje na temat programu szczytu na kolejnych spotkaniach wysokiego szczebla w kwietniu – wskazał Czho.



Na czele trzyosobowej delegacji północnokoreańskiej stał szef komitetu ds. zjednoczenia Ri Son Gwon.



W maju ma odbyć się szczyt Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na razie nie wyznaczono ani konkretnej daty, ani miejsca spotkania.